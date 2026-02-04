超商本週買一送一優惠出爐了！全家 APP行動隨時取即起至2月6日前「霜淇淋買2送2」優惠，且不限制購買次數，天天都可用半價吃霜淇淋，本週五六日還有康康五優惠，自2月6日至2月8日前，門市購買霜淇淋米香脆奶昔買一送一，還有阿奇儂極濃義式開心果雪糕也特價20元，快趁週末降溫前吃起來。
🟡全家便利商店霜淇淋買2送2
全家APP即起至2月6日前，「馬上好康來」優惠檔期開跑，霜淇淋買2送2，每支下殺25元，現在先買春節期間天天可半價吃霜淇淋，不過要留意的是兌換期限僅到2月28日，若春節連假吃不完，可別一次囤太多組。
全家本月霜淇淋推出兩波口味，2月5日起開賣奢華大人系的「贅澤巧克力霜淇淋」，使用比利時貝可拉艾瑪55%巧克力入料，入口能感受濃厚可可香氣，苦甜比例恰到好處，雙口味可搭配鮮乳坊聯名的牛奶霜淇淋，層次感十足。
第二波2月12日接力開賣「北海道哈密瓜霜淇淋」，選用100%北海道哈密瓜果汁製成，清甜果香與巧克力交織，同時享受雙重滋味。
📍門市｜2月6日起至2月8日
◾阿奇儂極濃義式開心果雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
🟡7-11霜淇淋第二件半價
7-11即起至2月17日前，每週五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay、uniopen聯名卡支付，享任選第二件半價。1月7日至2月17日，每週五六日思樂冰全品項第二杯半價。
2月霜淇淋口味為「乖乖奶油椰子雪淋霜」霜淇淋，使用進口椰奶搭配瑞穗鮮乳，完美轉化綠色乖乖風味，不僅保留經典香氣，入口更是柔和奶油椰香，尾韻還有淡淡鹹香滋味，層次豐富。
此外，2月4日起至3月17日前，於OPENPOINT APP集點卡推出「雪淋霜集點GO活動」活動，會員購買雪淋霜全口味任1件可得1點，集滿2點加69元可換限量「迷你乖乖桶造型提燈」1個； 2點加29元或集滿5點免費兌換雪淋霜任口味1件。
資料來源：7-11、全家
