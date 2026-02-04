我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中醫師推薦，多吃綠葉蔬菜，如菠菜等可養肝護陰。（示意圖／取自unsplash）

立春為24節氣之首，標誌著冬季結束、春季開始。以傳統中醫理論而言，與人體肝臟相應，強調陽氣初生、萬物復甦的時機。不過，立春時節因為氣候多變，容易出現肝氣鬱結或過旺，而有「春睏」、「過敏性疾患」或「情緒波動」等症狀，中醫師推薦有醒腦養肝3招。立春後氣溫漸升、風氣盛行，陽氣上升，但若人體未能適應，易生內外不調。馬光中醫診所醫師劉宗昇指出，立春時節，氣候多變，寒暖交替，易致肝氣鬱結或過旺，會表現多種不適。中醫認為，此時陰氣未盡散、陽氣初升，氣血運行不暢。常見症狀包括「春睏」，像是嗜睡、乏力、精神不振，源於肝陰不足或肝火上炎；「過敏性疾患」，如鼻癢、噴嚏、皮膚搔癢，屬風邪外襲；「情緒波動」，煩躁、易怒、失眠，源於肝氣不舒。劉宗昇說，臨床案例顯示，部分患者於立春前後出現頭暈、目澀、關節不適，經診斷多為肝腎陰虛或風濕阻絡所致。若不調養，症狀可延續至春季後期，影響生活品質。劉宗昇認為，雖然現代醫學研究逐步驗證，中醫節氣理論與季節變化對健康的影響，非直接對應立春，但透過大數據與流行病學分析，也證實春季轉換期的生理效應。以下保養穴位，每日早晚各按摩一次，每次3至5分鐘，拇指或指腹輕揉至局部微痠脹為宜，可促進肝氣暢達與氣血流通。（足背大拇趾與第二趾間凹陷）：平肝火、疏肝解鬱，適用於春困、煩躁、頭痛。（前臂內側，腕橫紋上2寸）：安神解鬱、調節情志，助緩解失眠與情緒不穩。（小腿前外側，膝下3寸，脛骨外側約一橫指）：補氣血、抗疲勞、健脾胃，增強整體體力與消化功能。取玫瑰花5g、菊花5g、枸杞子10g，以熱水沖泡5至10分鐘，加入適量蜂蜜調味。每日一劑，可清肝明目、養陰安神、疏肝解鬱。玫瑰花疏肝解鬱，菊花清熱散風，枸杞補益肝腎，組合適用於肝火上炎的春睏與目澀。但孕婦或虛寒體質者應先諮詢醫師。劉宗昇說，順應節氣「夜臥早起、廣步於庭」，以養護肝氣、預防不適。早睡早起，最晚晚上11點前入眠（助肝膽經排毒），早上約6點起床。起床後可伸懶腰、輕拍頸部，促進血脈流通。維持固定睡眠周期，避免熬夜傷肝。多吃綠葉蔬菜，如菠菜、高麗菜、芹菜、韭菜等，養肝護陰，以適量甘味食物，像是山藥、大棗、紅豆、蜂蜜），健脾益氣。劉宗昇建議，少吃酸味、辛辣、油膩、生冷食物，以減腸胃負擔。宜多吃應季蔬果、豆製品，均衡蛋白質與維生素。保持心情愉悅，避免暴怒。多曬太陽、接觸大自然，增強維生素D合成與陽氣。維持適量水分攝入，避免過度使用3C產品影響睡眠。「下厚上薄」，防風邪入侵。