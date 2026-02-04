本周末冷空氣直逼寒流等級，氣象專家賈新興表示，周日深夜至下周一清晨（2月8日至2月9日），苗栗以北空曠區有機會出現5至7度的極端低溫，台北氣象站目前則預估剩10度左右；臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，「雖然離霸王級寒流還是有一段距離，但各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接掉到只剩10度出頭的寒冷世界。」
寒流周六抵達台灣 周日晚上至下周一清晨氣溫最冷
賈新興提醒，下一波冷空氣周六抵達，強度恐達寒流等級，預估本波最低溫出現在「周日深夜至下周一清晨」，台北站最低溫約10.1至10.6度，苗栗以北空曠區有出現5至7度的機率，花東縱谷則有出現7至9度的機率。
周五前晴朗溫暖 周末寒流先濕後乾
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天至周五是回暖空檔，大多數地方天氣穩定，只有東半部偶爾有陣雨，北部、東半部溫度可以來到25度左右，中南部更上看27度，感受暖熱。
周六開始強烈冷空氣正式侵台，北部、東半部周五晚上（2月6日）就會先下雨，周六開始降溫，整天濕冷，最低溫將直探10度上下，周日白天漸漸轉為乾冷。中南部全程將以乾冷為主，最低溫也會逼近12至14度，下周二白天（2月10日）冷空氣才會減弱。
周五晚上北台灣變天 周六雨下最多
降雨方面，賈新興提及，周五前花東有局部短暫雨，午後竹苗山區、高屏山區有零星短暫雨。周六中午前鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，新竹至台中、台東有零星短暫雨，午後台中以南山區也有零星短暫雨。
周六深夜至周日清晨，彰化以南有零星短暫雨；周日桃園以北、宜花東轉為零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨；下周一基隆北海岸、東北角多雲；下周二各地晴時多雲；下周三傍晚至下周四（2月11日至2月12日），受偏強東北季風影響的機率，花東轉有局部短暫雨，桃園以北、宜蘭都有零星短暫雨。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、賈新興YouTube
