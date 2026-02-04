我是廣告 請繼續往下閱讀

年節將近，民進黨新北市長候選人、立委蘇巧慧今（4）日在網路上公布福利政見影片，內容聚焦「幼老福利」，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「0到6歲免門診和住院部分負擔」、「0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒3萬元照顧津貼」、「65歲以上假牙補助最高5萬元」，以及「敬老卡點數提高至1000點且全年不歸0」等「六大福利政見」。「要做新北家長最堅強的後盾，陪伴孩子平安健康成長！」蘇巧慧透過政見影片說明，新北市是全國人口最多的城市，許多家庭來自不同地方，一起在新北落地生根，「減輕家庭負擔，是做為新北市長最重要的事」；她說，若當選市長，除了公立國中小學童的營養午餐全面免費外，也將持續和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統，讓孩子吃得美味健康，也讓家長更安心，同時，身為兩個孩子的媽媽，她瞭解育兒路上的焦慮與壓力，特別是孩子生病時隨之而來的醫療開支，因此她提出新北市0到6歲孩童看醫生，「免門診和住院部分負擔」以及「腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種」的福利政策，並提供早產兒家庭3萬元的照顧津貼，讓所有育兒家庭得到完善照顧，因應各種不時之需。除了減輕育兒家庭負擔，針對高齡化社會下的家庭支出增加，蘇巧慧也同步推出兩項銀髮福利政策來減輕青壯世代的負擔。第一項就是「65歲以上假牙補助最高5萬元」，蘇巧慧說，長輩們有時候換假牙要花個好幾萬，若是沒有存款，又很難跟子女後輩伸手拿錢，日子拖久了一定會影響飲食和健康，所以她當市長，將補助長輩裝假牙，最高5萬元，讓長輩不再因為經濟考量，犧牲健康與笑容。蘇巧慧提出的另一項老人福利政見是將「敬老卡提升至1000點，且效期從一個月延長至一年，剩餘點數將不再每月歸0」，她說，這個政見是許多長輩跟她反映的訴求，希望敬老卡點數可以提高之外，使用時間和地點都要更有彈性。蘇巧慧表示，這個政策可以鼓勵長輩走出戶外，享受快樂且豐富的樂齡生活，如果使用項目更多元，也能刺激新北所有商圈的商機，所以未來她的團隊將持續研議擴大使用範圍，讓敬老卡不僅能搭車、運動，更能深入長輩的日常休閒娛樂，讓敬老卡使用起來更彈性、更貼心。蘇巧慧表示，這次提出的六大福利政見，是為了讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰。過去她在國會，和中央政府成功推動多項福利政策，包含班班有冷氣、公托與準公托補助、私立大學學雜費減免、住宿型長照機構補助等，證明自己具備資源調度的能力，未來她會將這套成功模式帶進新北市府。蘇巧慧指出，「溫暖、創新，會做事」是她這次選舉的主軸，這次選在農曆年前發布六大福利政見，就是要展現對城市治理「有備而來」的決心，要讓市民在新春團圓之際，看見更有感的溫暖政見。她提到，自得到徵召後，她和團隊不只勤跑新北29區，在第一線傾聽基層民意，更積極拜會部會與地方民代商討政策可行性，這六大福利政見只是第一波，接下來她和團隊會持續努力，提出包括支持產業、鼓勵創業、促進就業等全面性的政見，讓新北市民瞭解她的政策藍圖。