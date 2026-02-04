我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 交易截止日前夕引爆最大震撼彈！根據《體育畫刊》與《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）證實，克里夫蘭騎士與洛杉磯快艇已達成一筆重磅交易協議。騎士送出年輕主控賈蘭德（Darius Garland），從快艇換來全明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）。此外，快艇還在交易中獲得了一枚未來的二輪選秀籤。這筆涉及兩位全明星後衛的互換案，徹底改變了兩支球隊的戰略佈局。現年36歲的哈登本季在快艇依舊展現出驚人的耐戰力與得分爆發力，場均出賽35.4分鐘，能攻下25.4分，被視為球隊的進攻發動機。騎士此次大膽出手，顯然是採取「贏在當下」的策略。哈登的到來將與球隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）組成全聯盟火力最兇猛的後場雙槍，全力衝擊東區冠軍金盃。反觀快艇則選擇著眼未來。26歲的賈蘭德雖然年輕且具備全明星身手，但本季飽受傷病困擾。他開季前因腳趾手術缺席了前7場比賽，自1月16日以來又因腳踝扭傷持續缺陣至今，本季場均貢獻18分。儘管有傷病疑慮，快艇管理層仍看好賈蘭德的長期發展潛力。這筆交易不僅讓快艇獲得了更年輕的控球核心，也被視為在延續雷納德（Kawhi Leonard）奪冠窗口的同時，為球隊未來的重建與過渡提前佈局。最充滿戲劇性的是，這兩支剛完成交易的球隊，將在台灣時間今（4）日上午11點30分正面交鋒，由快艇在主場迎戰騎士。雖然兩位主角可能因體檢或傷勢無法立即上場對戰前東家，但這場「交易驗收戰」已未演先轟動，成為今日全聯盟最受矚目的焦點賽事。