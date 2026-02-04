我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張金鳳上節目控侯怡君搶走蕭大陸。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）

資深演員蕭大陸與妻子侯怡君，和男方前女友張金鳳的感情糾葛鬧上法院，因張金鳳上節目直指侯怡君是介入感情的第三者，雙方因此對簿公堂，案件纏訟多年。三人昨（3）日在台北地院再次開庭，現場火藥味十足。蕭大陸與侯怡君於2021年登記結婚後，張金鳳陸續四度上節目談及過往情史，言語間暗指侯怡君介入兩人關係，讓侯怡君名譽受損，最終選擇提告，昨日開庭時，蕭大陸親自到場作證，強調三人間感情「沒有任何重疊」，他表示，兩人在2000年戲劇《九龍傳說》相識，但直到拍攝接近尾聲、約7、8個月後才正式交往，而自己與張金鳳的感情，早在該劇開拍初期便已結束，兩段關係間隔半年以上。對此張金鳳在庭上火力全開，痛批蕭大陸「從頭到尾都在說謊」，她指控蕭在所謂「分手後」仍持續追求自己，不僅每週送花示好，拍戲期間侯怡君還曾稱呼她為「大嫂」，質疑若感情早已結束，為何會出現這樣的互動。身陷「小三」指控的侯怡君同樣出庭作證，她表示，與蕭大陸在正式交往前，雙方僅止於順路載送的普通互動，自己是在確認蕭已與張金鳳分手後，才答應發展感情，她也透露，曾在片場聽到張金鳳打電話給蕭大陸，當時蕭語氣相當不悅，甚至流露出「想分但分不掉」的無奈，讓她印象深刻。牽扯感情、名譽與多年舊怨的官司，雙方各說各話，真相仍待司法釐清。