新北市土城區一家七口，連兩天發生疑似一氧化碳中毒事件，造成一名11歲女童死亡，經警消初步調查，懷疑是後陽台熱水器安置狀況而導致意外發生，對此，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰說明，一氧化碳中毒常見症狀包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、無力、嗜睡，輕度症狀通常類似感冒或腸胃炎，到後面會昏迷意識不清、心跳停止而死亡，只要一抽血就能診斷。蘇一峰發文指出，土城一家2天內1死7送醫 ，推測是一氧化碳中毒死亡，因為不完全燃燒產生一氧化碳有毒氣體，起初症狀是頭暈無力噁心，後面會昏迷意識不清與心跳停止，過去常發生在冬天，熱水器在室內或陽台但不通風累積毒氣，呼籲大家要小心。蘇一峰提到，一氧化碳是由碳基燃料不完全燃燒產生的無色、無味、無臭廢氣。由於一氧化碳對血色素的親合力是氧氣的200倍以上，會導致組織缺氧。常見症狀包含頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、無力、嗜睡等症狀，會類似感冒或腸胃炎，嚴重時可能引發意識模糊、昏迷、心律不整、心肌缺氧，甚至死亡，提醒當有任何不適，請立即離開現場，呼吸新鮮空氣，並給予高濃度氧氣是關鍵治療。