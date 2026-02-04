美式賣場好市多（Costco）針對黑鑽會員推出「刷卡滿額抽2026世界棒球經典賽東京組門票」活動，近日正式開獎，共送出200組、每組2張門票，主打一人中獎、兩人同行。隨著中獎通知陸續寄出，有幸運會員曬出抽中3月7日日韓大戰門票的官方信件，興奮直呼要飛東京看大谷翔平。貼文曝光後掀起熱議，不少網友羨慕喊「這兩張票就超過六位數了」，也有黑鑽會員感嘆完全不知道活動，錯失抽獎機會。
好市多黑鑽會員抽獎爽中經典賽門票！幸運兒收信嗨翻：大谷翔平我來了
有網友在Threads貼出中獎通知截圖，信件中官方感謝他參與黑攥會員限定活動，且幸運抽中話題度極高的日韓大戰，清楚寫明須於2月5日中午前回信完成領獎程序，讓他嗨翻直呼：「幸福來的太快，嚇爛，翔平～我來看你了。」
貼文曝光後，立刻引發大量討論，「哇塞恭喜了，這兩張票就超過六位數了」、「好羨慕，我抽到澳捷，心已冷」、「太羨慕了吧」、「借我吸一下，我也要前進東京」。
除了祝賀聲不斷，也有不少黑鑽會員在留言區哀號，表示自己明明符合資格，卻完全不知道有這項抽獎活動，直到看到別人中獎才驚覺錯過機會，「我是黑鑽卡 完全不知道有這個活動」、「不知道活動+1」、「為什麼我也是黑鑽卡但完全不知道有這個活動」。
好市多送黑鑽會員經典賽門票！一人中獎、兩人同行爽翻
2026世界棒球經典賽門票抽獎活動，由好市多與Mastercard合作推出，限定黑鑽會員參加。會員只要持好市多萬事達卡聯名卡，於活動期間完成指定消費門檻並報名，即可取得抽獎資格。
活動於1月25日截止，總計抽出200組東京賽事門票，每組包含2張門票，強調「一人中獎、兩人同行」，讓會員能攜伴觀賞世界級棒球盛事。中獎結果自1月26日起至2月13日止，以Email方式陸續通知，若未在指定期限內回覆，則視同放棄資格。
資料來源：好市多官網
