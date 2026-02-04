我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白上會期聯手在立法院擋國防特別條例，導致無法付委實質審查，引長期挺台的美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），在社群平台點名台灣在野大幅刪減台灣國防預算，令盟友感到「失望」。同時，民主黨籍的參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）在台灣時間今（4）日凌晨也引用美國媒體報導推文指出，此刻杯葛國防預算對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。針對美國兩黨議員連番說重話，政治工作者周軒認為，民主黨籍參議員蓋耶哥2個禮拜前剛來台灣，他也不忍了。他發文說：「現在不是一個削弱台灣國防的時機點，削減國防預算只會損害基礎的防衛系統，同時間中國的威脅卻不斷升高。台灣的國會應該重新考慮這項作為。」周軒接著提到，繼韋克爾、蘇利文等2位共和黨參議員，你可能可以說他們是執政黨，本來就會幫共和黨講話。但今天連民主黨的蓋耶哥都跳出來了，看來對於台灣立法院，特別是在野黨的不耐，已經是美國兩黨共識了。