我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。藍營則反批這是藉機在偷渡兩國論，國民黨發言人、新北市議員江怡臻轟，中選會發給李貞秀當選證書，大法官也監誓李貞秀就職，內政部卻不斷稱當選後不能就職，賴清德政府是精神錯亂嗎？江怡臻說，李貞秀是依照2024年總統與立委大選中，選民投下的民眾黨政黨票，依合法遞補程序產生的立法委員，中選會與憲政程序皆已認可，如今卻由行政部門否定結果，令人難以接受。江怡臻表示，近期甚至出現將責任推給立法院的說法，質疑立法院長韓國瑜是否該負責、是否要處理解職問題，讓外界更質疑民進黨政府不僅雙標，還操作多重說法。江怡臻指出，李貞秀已在台灣生活超過30年，落地生根、育有5名子女，持有中華民國身分證並履行國民義務。內政部卻要求她放棄中國大陸國籍，她也已盡力配合，但在實務上卻根本不可行。她批評，民進黨僅因李貞秀出生於中國，便否定其參政權，甚至將其貼上標籤，這不只是針對個人，而是對所有中配與新住民家庭的集體打壓。在民進黨的框架中，非我族類、非綠陣營者，便可能被視為潛在威脅。江怡臻也抨擊，有官員揚言即便李貞秀進入立法院，也可拒絕答詢或提供資料，形同對依法當選的立委進行「職場霸凌」。她直言，這樣的行政心態，正是賴清德過去在台南市長任內拒絕進議會備詢的延續，如今更是行政權全面壓制立法權的翻版。