我是廣告 請繼續往下閱讀

▲擔任足療師的29歲陳男疑似因感情問題持足療刀隨機砍傷2名路人，一旁外送員拍下第一視角。（圖／翻攝自台南大小事）

台南市南區金華派出所附近昨（3日）晚間驚傳一起隨機砍人案，一名擔任足療師的29歲陳姓男子，疑似因感情出問題導致情緒失控，用足療刀在馬路上隨機砍傷2名路人。這起事件一共造成2名無辜民眾受傷，其中一名42歲李姓傷者腹部遭刺傷，大量出血；另名32歲葉姓傷者則是背部受傷，緊急送往醫院治療。而陳男驚悚砍人的第一視角也被在路口停等紅燈的外送員拍下，並上傳至臉書社團「台南大小事」，瞬間引發討論。有目擊全程的外送員將陳男砍人的第一視角上傳至臉書社團「台南大小事」上，從行車記錄器畫面中可見，當時一名42歲李姓男子在金華派出所前的斑馬線上，遭到陳男持足療刀猛砍，男子一邊逃一邊忍痛衝進金華派出所，最終跌坐在派出所前的階梯上，陳男見狀後竟再持刀攻擊。員警驚覺有異後，緊急將陳男包圍並壓制。影片曝光後，不少網友紛紛留言，「最近瘋子特別多」、「警局前面欸，那麼有種喔」、「在警局門口前砍人，當自己電影主角啊」。據了解，陳男在案發現場周圍的足體養生館任職，其表定下班時間為晚上11點。怎料，昨（3日）陳男在接完最後一個客人後無故早退3小時，並帶著長約20公分的足療刀於金華路二段隨機砍人。足療店老闆透露，陳男和女友從北部一同到南部工作，上月疑似遭到女方分手，導致情緒不穩定。而無辜遭砍的42歲李男、32歲葉女送往醫院急救，所幸無大礙。至於陳男也受有輕傷，詳細動機仍有待進一步調查釐清。