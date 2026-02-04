67歲的資深媒體人陳文茜抗癌多年，近期雖面臨黑色素癌4期轉移及免疫療法副作用，導致臉部浮腫，但她仍展現鋼鐵般的意志。昨（3）日晚間，陳文茜分享在台大癌醫中心接受治療的照片，只見她坐在輪椅上張開雙手，仰面朝天，神情淡然地表示：「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，並感嘆：「歲月易逝，一絲不剩。別辜負任何一個當下」，樂觀心態感動無數網友。
坐輪椅張雙臂 陳文茜在醫院走廊化身飛鳥
陳文茜昨晚在臉書貼出於醫院走廊拍攝的照片，畫面中的她身穿洋裝、頭戴優雅的白色帽飾。儘管身體因長期服藥與大量類固醇治療而出現副作用，她仍坐在輪椅上平舉雙臂、微微仰頭，擺出飛翔的姿態。她以此畫面自喻，即便身體受困於輪椅，心靈卻如飛鳥般自由，藉此傳達「別辜負任何一個當下」的人生哲學。
陳文茜走過死亡幽谷 引用名言丈量生命重量
面對嚴峻的病情，陳文茜的心境顯得格外淡然。她在文中引用了作家斯圖特佛蘭克的感悟：「當你走後，所有宣讀的悼詞不過就是短短的20分鐘。一生中曾被你認為巨大的挫折或者偉大的成就，回頭看只是微不足道的小事，甚至根本進不了這20分鐘。」
這段文字反映出她對生命價值的重新定義。她認為人一生所執著的得失，在生命的盡頭都顯得微小，唯有活好每一個當下才是真實。
陳文茜罹黑色素癌4期 曾被醫師斷言壽命僅剩3個月
回顧陳文茜的抗癌路，極為艱辛，她自2019年罹患肺腺癌後，2024年再確診黑色素癌第4期，癌細胞一度擴散至多個器官與淋巴。醫師曾悲觀推估其壽命可能僅剩3個月，甚至面臨菌血症、糖尿病及免疫療法副作用攻擊肺部等重重難關。
為了錄製節目，陳文茜即便聲音沙啞、必須全天吸氧，仍堅持在病房工作。雖然她曾開玩笑形容自己因藥物副作用而臉部浮腫，看起來像「太陽餅」，甚至覺得觀眾看著會害怕，但她那份不向病魔低頭的韌性，讓大批支持者留言打氣，稱她是「心靈自由之鳥」、「美麗與智慧的精靈」。
資料來源：陳文茜臉書
