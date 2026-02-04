我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳男持足療刀於金華派出所前隨機亂砍路人，造成42歲李姓男子、32歲葉姓女子受傷。（圖／民眾提供）

台南市一名29歲的陳姓男子疑似感情出狀況，情緒失控於昨（3日）晚間8時許持足療刀在金華派出所前的馬路上，隨機攻擊無辜路人，造成42歲李姓男子、32歲葉姓女子受傷，另嫌犯陳男也受有輕傷，送往醫院治療均無大礙。由於陳男作案地點為派出所前，員警見狀後立即將陳男壓制在地，並尋獲一把長達20公分的足療刀，且上方沾有血跡，吃飯工具淪為犯案兇器。據了解，陳男和女友從台北南下工作，於台南市南區的一間養生館任職僅2個月的時間，平時替客人修腳皮。疑似上個月遭到女友分手失戀後，導致精神不穩、恍惚，原表定時間晚上11點下班的他，昨（3日）竟於晚間5時許服務完最後一名客人後不斷放空，而後無故於晚間8時許早退，並帶著20公分的足療刀在馬路上隨機亂砍。警方見狀後將陳男壓制在地並逮捕，發現其犯案工具並非一般刀械，而是足療師專用的足療刀。而這起事件也造成3人受傷，42歲李男受有腹部穿刺傷且有大出血的情形、32歲葉女則是背部穿刺傷，另嫌犯陳男的右手大拇指也受有撕裂傷。其中，葉女也透露事發過程，表示自己當下正準備過馬路去買晚餐，於斑馬線和陳男擦身而過時覺得對方走路怪怪的。攻擊瞬間還以為只是被打了一下，直到過完馬路後才驚覺背部疼痛，一摸竟感受到一股暖流，才發現已遭到刺傷。