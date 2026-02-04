我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗市南苗市場驚傳砍人案！今天上午7時40許，一名45歲鍾姓男子疑先向攤商借用手機遭拒，隨後又無故指控攤商欠債，攤商見他持有刀具後隨即報警，2名員警獲報後到場喝令鍾男棄刀無效，怎料，下一秒他竟無視辣椒水嚇阻持刀攻擊一名朱姓員警，造成朱員頭部受2刀傷，現場3名民眾隨即上前協助壓制，另一名員警為制止連開兩槍，分別擊中嫌犯腹部及一名見義勇為的民眾左手掌，整起衝突共造成3名傷者送醫，目前均無生命危險，詳細案情由警方深入調查中。根據《ETtoday新聞雲》報導，該名鍾姓嫌犯與當地並無地緣關係，疑似案發前先向攤商借用手機遭拒，隨後竟無故指控對面攤商欠債，在攤商感到莫名其妙且發現其持有刀械後，隨即報警處理。對此，警方表示，這起發生在南苗市場的隨機持刀事件，起因於鍾姓男子持刀叫囂引發恐慌，警方於7時45分抵達後，多次喝令棄刀無效，且鍾男無視噴灑辣椒水的制止持續進逼，更揮刀砍傷朱姓警員頭部。危急之際，員警連開2槍反制，一發擊中鍾男腹部，另一發則不慎波及上前協助壓制的民眾左手掌。所幸在多名見義勇為民眾與警方的合力下順利制伏嫌犯，受傷的3人經送醫救治後均無生命危險，全案正由警方釐清動機中。