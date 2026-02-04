台南兩大燈節將於本週末同步登場！包含「2026月津港燈節」及「新營波光節」，都將自2月7日登場，展至3月8日止，展期長達30天。台南市政府表示，「月津港燈節」今年燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，主題燈為「天馬獸」，2月7日舉行開幕式。新營波光節則以「藝術與土地共生」為核心，展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，2月8日舉行開幕演出。《NOWNEWS今日新聞》整理兩大燈節的主題、亮點、開幕活動與交通資訊一次看。
🟡「2026月津港燈節」資訊一覽：
展期：02月07日-03月08
開幕日：02月07日18:00
地點：臺南鹽水月津港 X 鹽水歷史街區
亮燈時間：
藝術燈區．月津超新星：17:30~23:00（船屋22:30熄燈）
巷弄燈區：18:00~22:00
備註：3月3日元宵節延長至02:00
亮點：
台南市文化局提到，今年燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品，因應馬年，今年主題燈則為「天馬獸」。
作品取材自鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市面向未來的多元想像。
官網：2026月津港燈節臉書
📍「𝟐𝟎𝟐𝟔 月津港燈節」開幕活動：
開幕日：02月07日18:00
開幕地點：鹽水月津港親水公園
演出：吳獻、稻草人現代舞團、脆樂團
地點：月津港親水公園浮動平台
📍「𝟐𝟎𝟐𝟔 月津港燈節」交通管制：
▪️行人徒步區：道路全線雙向封閉
日期：2月7日～3月8日
時間：每日16:00～24:00
封路路段：行昌路(中山路至橋南街)、橋南街(康樂路至南門路紅磚廣場)、康樂路(橋南街至中山路)、中山路1-32號旁道路(中山路至親水公園)
▪️彈性管制：日期：2月7日～3月8日
管制路口：忠孝路與信義路口、忠孝路與南太路口、忠孝路與南門路口、忠孝路與月津路口。
📍「𝟐𝟎𝟐𝟔 月津港燈節」接駁車資訊：
▪️月津港燈節例假日加班車：
行駛區間：新營太子宮站 - 鹽水橋南老街臨時站
服務日期：2月7日～8日、2月14～22日、2月27日～3月1日、3月3日、3月7日～8日
行駛時間：19:30～22:40，班表請參見運轉台南好交通
備註：除夕當天夜間加班車不行駛
▪️月津港燈節夜間加班車：
行駛區間：新營站-鹽水橋南老街臨時站位
服務日期：2月7日～3月8日
行駛時間：19:25～21:35，平、假班表請參見運轉台南好交通
備註：
一、加班車僅行駛至橋南老街臨時站位，未行經橋南里站
二、除夕當天夜間加班車不行駛
📍「𝟐𝟎𝟐𝟔 月津港燈節」交通資訊：
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 166公車 → 鹽水站
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 →新營轉運站→ 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 →新營轉運站→7207、7208 → 鹽水站
▪️台鐵：至新營火車站或新營轉運站→ 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站
▪️客運：至新營轉運站→ 7207、7208 →鹽水站（棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6皆有停靠護庇宮站、橋南里站、橋南老街臨時站）
🟡「2026新營波光節」資訊一覽：
日期：2月7日～3月8日
時間：每天17:30～22:00
開幕日：2月8日 晚上19:00
地點：台南新營天鵝湖公園
亮點：
以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏，更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩個夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」。
展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。
官網：2026新營波光節臉書
📍「2026新營波光節」例假日接駁車：
行駛區間：新營站 - 新營天鵝湖
服務日期：2月7日～8日、2月14日～22日、2月27日～3月1日、3月7日～8日
行駛時間：17:30-22:00，班表請參見運轉台南好交通
📍「2026新營波光節」交通資訊：
▪️高鐵：高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 黃6延駛→ 天鵝湖公園站
▪️台鐵：新營火車站 → 天鵝湖燈節例假日接駁車、黃6→ 天鵝湖公園站
▪️客運：新營轉運站 → 黃6延駛 → 天鵝湖公園站
資訊來源：台南市政府、2026月津港燈節、新營波光節、運轉台南好交通
我是廣告 請繼續往下閱讀
展期：02月07日-03月08
開幕日：02月07日18:00
地點：臺南鹽水月津港 X 鹽水歷史街區
亮燈時間：
藝術燈區．月津超新星：17:30~23:00（船屋22:30熄燈）
巷弄燈區：18:00~22:00
備註：3月3日元宵節延長至02:00
亮點：
台南市文化局提到，今年燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品，因應馬年，今年主題燈則為「天馬獸」。
作品取材自鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市面向未來的多元想像。
官網：2026月津港燈節臉書
開幕日：02月07日18:00
開幕地點：鹽水月津港親水公園
演出：吳獻、稻草人現代舞團、脆樂團
地點：月津港親水公園浮動平台
📍「𝟐𝟎𝟐𝟔 月津港燈節」交通管制：
▪️行人徒步區：道路全線雙向封閉
日期：2月7日～3月8日
時間：每日16:00～24:00
封路路段：行昌路(中山路至橋南街)、橋南街(康樂路至南門路紅磚廣場)、康樂路(橋南街至中山路)、中山路1-32號旁道路(中山路至親水公園)
▪️彈性管制：日期：2月7日～3月8日
管制路口：忠孝路與信義路口、忠孝路與南太路口、忠孝路與南門路口、忠孝路與月津路口。
▪️月津港燈節例假日加班車：
行駛區間：新營太子宮站 - 鹽水橋南老街臨時站
服務日期：2月7日～8日、2月14～22日、2月27日～3月1日、3月3日、3月7日～8日
行駛時間：19:30～22:40，班表請參見運轉台南好交通
備註：除夕當天夜間加班車不行駛
▪️月津港燈節夜間加班車：
行駛區間：新營站-鹽水橋南老街臨時站位
服務日期：2月7日～3月8日
行駛時間：19:25～21:35，平、假班表請參見運轉台南好交通
備註：
一、加班車僅行駛至橋南老街臨時站位，未行經橋南里站
二、除夕當天夜間加班車不行駛
📍「𝟐𝟎𝟐𝟔 月津港燈節」交通資訊：
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 166公車 → 鹽水站
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 →新營轉運站→ 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站
▪️高鐵：至高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 →新營轉運站→7207、7208 → 鹽水站
▪️台鐵：至新營火車站或新營轉運站→ 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站
▪️客運：至新營轉運站→ 7207、7208 →鹽水站（棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6皆有停靠護庇宮站、橋南里站、橋南老街臨時站）
日期：2月7日～3月8日
時間：每天17:30～22:00
開幕日：2月8日 晚上19:00
地點：台南新營天鵝湖公園
亮點：
以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏，更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩個夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」。
展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。
官網：2026新營波光節臉書
行駛區間：新營站 - 新營天鵝湖
服務日期：2月7日～8日、2月14日～22日、2月27日～3月1日、3月7日～8日
行駛時間：17:30-22:00，班表請參見運轉台南好交通
📍「2026新營波光節」交通資訊：
▪️高鐵：高鐵嘉義站2號出口第2月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 黃6延駛→ 天鵝湖公園站
▪️台鐵：新營火車站 → 天鵝湖燈節例假日接駁車、黃6→ 天鵝湖公園站
▪️客運：新營轉運站 → 黃6延駛 → 天鵝湖公園站