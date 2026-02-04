2026年冬季奧運即將於2月6日至2月22日登場，本屆賽事共設有116個競賽項目，集結全球頂尖冬季運動好手同場競技。為迎接冬季奧運登場，Google今（4）日首頁換上2026冬季奧運的Doodle塗鴉，這次主題為冬季奧運正式比賽項目之一的冰壺（Curling），透過動態插畫呈現運動瞬間，且點入該塗鴉可以一鍵查看賽程、比賽結果等。
迎接2026年冬季奧運Google首頁改為冬季奧運正式比賽項目之一的冰壺塗鴉，畫面中可見Google字樣被巧妙拆解融入構圖，運動員以低姿勢向前滑行、推出冰壺石，搭配多重殘影效果，營造出速度感與動態連續性，捕捉冰壺比賽中「擲壺」的關鍵動作。整體色調以藍、綠為主，呼應冰面與冬季運動氛圍。用戶只要點該塗鴉就會進到「2026冬季奧運」整合資訊頁面，一次掌握賽事總覽，並可即時切換查看「獎牌榜」與「賽程與結果」。
台灣隊規模創新高 7項目10名選手參賽
2026冬季奧運將於2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運會，將於2026年2月6日至2月22日在義大利北部盛大舉行。這是義大利史上第4次舉辦奧運會，更是首次由兩個城市共同冠名主辦。本屆冬奧共舉辦116個競賽項目，台灣共取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等7種競賽項目、9席參賽資格，由10名選手組成代表團，規模創下自1988年卡加利冬奧以來新高。其中台灣花式滑冰李宇翔取得參賽門票，女子雪車更是台灣史上首次站上冬奧舞台。
2026冬季奧運台灣選手名單
男子花式滑冰：李宇翔
女子大道競速滑冰：陳映竹
男子阿爾卑斯式滑雪：張天將
女子阿爾卑斯式滑雪：李玟儀
女子越野滑雪：余睿
男子越野滑雪：李杰翰
空架雪車：彭林煒
女子雪車：林欣蓉、梁宥婕、林頌恩
資料來源：2026冬季奧運、Google
