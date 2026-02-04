農曆年前除了大掃除之外，也要迎接新年新氣象，為家中裝飾新物品，命理專家楊登嵙表示，新一年可以透過5招居家環境擺設，2026年旺桃花及人際關係，讓馬年幸福脫單、人氣旺旺來、好運跟著來。
2026馬年旺桃花、人際關係5招
1、運用「桃花星」
楊登嵙指出，「喜星」、「桃花星」、「官星」主宰人際關係、事業、異性緣，可在家裡這些位置擺放正在開花的植物或粉紅色水晶球，增加異性緣及人際關係、提升事業運。不過要注意這些位置別用假花、大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。
2026年的喜星、桃花星、官星在「正中間」，先站在家裡或公司室內格局的正中央，再使用指南針或羅盤確認東西南北方位，找出中間的位置，這個地方就是今年的喜星、桃花星、官星位置，在這裡擺設正在開花的植物，或放置粉紅色水晶球，就能旺桃花及人際關係。
2、客廳要乾淨整齊
客廳是對外溝通的重要樞紐，不管裝潢風格是什麼樣，乾淨整齊的客廳才能讓家人住得舒適、客人感受到溫馨。不管客廳裝潢如何，舒適大方的客廳一定會讓客人更願意到家中做客，反之，客廳若髒亂不堪，客人當然不會想進門，難以維護人際關係。所以要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾、雜物，若是客廳有東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力、增強個人的財運，同時營造良好的人際關係。
3、客廳光線要明亮
風水講究「明廳暗房」，客廳的光線要充足、空氣流通順暢，才能讓客廳隨時充滿正向能量，好運自然就會提升。有些客廳長期無法照射到陽光，讓室內日夜不分、相當暗沉，家人情緒也會經常感到低落。楊登嵙指出，如果只能住在客廳採光不佳的房子，可以用「燈」來彌補，透過加裝明亮的燈飾，也能達到改善效果。
4、色調要暖
家裡使用的燈具最好要有太陽光光譜，能產生柔和且暖色調的燈光，暖色調能增加家人的元氣及和諧。如果家中經常是刺眼且冷色調的燈光，容易造成家人感情冷淡、相處不和諧，甚至不想回家，也會影響桃花及人際關係。
5、忌尖宜圓
最後，楊登嵙指出，家具及天花板上的燈具、裝飾等，最好不要有尖銳的形狀，容易引發是非口角、家人不和睦。選擇家具及燈飾時儘可能使用圓形的燈飾，因為圓形有圓滑、圓滿的寓意，能夠讓事業更加和順，家人關係和睦，也可增強桃花及人際關係。
資料來源：楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
