任天堂近日釋出2025年底12月最新財報，2017年推出至今的 Nintendo Switch 全球累積銷量達1億5537萬台，成為任天堂歷代銷量最高的遊戲主機，距離全球銷量冠軍 Sony PS2 的1.6億台越來越近；而2025年上市的 Nintendo Switch 2，半年銷量突破1500萬，也成為任天堂史上銷售速度最快的硬體。
任天堂Switch賣破1.5台 下一步瞄準PS2紀錄
任天堂財報顯示，Switch 截至2025年底，上市8年全球共計賣出1億5537萬台，不僅超越自家 Nintendo DS 的1億5402萬台，也拉近與目前全球主機銷售冠軍 Sony PS2 的1.6億台的距離。
Switch 2銷量速度驚人 寶可夢仍是超強IP
Switch 2方面，本季新增銷量為701萬台，2025年6月上市至今，累計銷量已達到1737萬台，耗時半年就突破1500萬大關，成為任天堂史上「銷售速度最快」的硬體，但也不能忽視《瑪利歐賽車世界》、《咚奇剛 蕉力全開》等軟體助攻，兩者分別已賣出1403萬套、425萬套。
此外，任天堂財報也能看出，Switch 2在銷量表現已超越2012年推出的「Wii U」，「Wii U」5年累計銷量僅有1356萬台，可以看出當年任天堂採取「掌機＋家用主機」的定位模糊，以及 Sony PS4 的兢爭環境下，Wii U的處境真的非常艱難。
遊戲方面，《寶可夢傳說 Z-A》在雙平台的累積銷量達1230萬份，Switch 版本佔841萬份，Switch 2版本也有389萬份；發售已久的《寶可夢 朱／紫》則持續穩定成長，目前累積銷量已達2808萬份，任天堂的寶可夢IP，仍在玩家心中佔有很重要的位置。
資料來源：任天堂
我是廣告 請繼續往下閱讀
任天堂財報顯示，Switch 截至2025年底，上市8年全球共計賣出1億5537萬台，不僅超越自家 Nintendo DS 的1億5402萬台，也拉近與目前全球主機銷售冠軍 Sony PS2 的1.6億台的距離。
Switch 2方面，本季新增銷量為701萬台，2025年6月上市至今，累計銷量已達到1737萬台，耗時半年就突破1500萬大關，成為任天堂史上「銷售速度最快」的硬體，但也不能忽視《瑪利歐賽車世界》、《咚奇剛 蕉力全開》等軟體助攻，兩者分別已賣出1403萬套、425萬套。
此外，任天堂財報也能看出，Switch 2在銷量表現已超越2012年推出的「Wii U」，「Wii U」5年累計銷量僅有1356萬台，可以看出當年任天堂採取「掌機＋家用主機」的定位模糊，以及 Sony PS4 的兢爭環境下，Wii U的處境真的非常艱難。
遊戲方面，《寶可夢傳說 Z-A》在雙平台的累積銷量達1230萬份，Switch 版本佔841萬份，Switch 2版本也有389萬份；發售已久的《寶可夢 朱／紫》則持續穩定成長，目前累積銷量已達2808萬份，任天堂的寶可夢IP，仍在玩家心中佔有很重要的位置。