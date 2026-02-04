我是廣告 請繼續往下閱讀

男團F4復出獨缺朱孝天！言承旭、吳建豪、周渝民合作五月天阿信，簽給相信音樂，推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉廣受佳評，並如火如荼展開巡迴演唱會，征服海內外數萬名歌迷。而沒能合體的朱孝天，與相信音樂開戰後，再回歸中國直播志業，近日他於社群曝光真實近況，不只白髮愈多愈明顯，還整臉白色落腮鬍，許多網友看了嚇傻，紛紛驚呼：「這是哪來的大叔？」、「老了10歲不為過！」朱孝天本月2日於社群開直播，狀態變了個人，畫面中他長出不少白髮，從鬢角到鬍子幾乎都白了，留著一頭落腮鬍，也黑、白色參雜，近距離看上去，完全不是當年那個陽光型男，引來網友驚呼：「老了10歲」、「怎麼變這樣？」、「這是誰呀」、「大叔感」、「這是哪來的大叔？」、「還好嗎朱孝天！」對此，朱孝天在直播中回應，一臉無奈神情說，「不知道大家為什麼這麼關注這個鬍子，這鬍子也就是半個月以來沒有刮，因為我現在是在一個保養的狀態，所以現在也是在用一個最自然的狀態面對自己，反正我剛剛過47歲生日，這就是我現在的一個狀態，我還挺滿意的，挺喜歡自己，所以大家也不需要太在意。」朱孝天也透露，這段期間以來，自己旅居昆明，放鬆身心靈之外，一邊調養身體，「其實效果挺好的、在昆明挺開心的，身體就慢慢好起來了，還挺神奇的，因為這邊空氣、水、陽光都非常不錯，我每天早上曬曬太陽，就覺得很舒服」，語氣平穩，不理會留言區的聲音，可見朱孝天樂於活在自己的世界裡，與世無爭。