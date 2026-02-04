我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。國民黨立委陳玉珍轟，民進黨政府不只要追殺退休公務員，現在又要追殺中配，賴政府真的重視兩岸和平，就不應只停留在口頭表態，而應以實際行動釋放善意。陳玉珍表示，《中華民國憲法》本身即建立在「一個中國」的架構之下，這是現行憲政體制的事實，即便民進黨也無法否認。她指出，《憲法》所採取的是一種「創造性的模糊」，在歷史與現實條件下，成功維持台海穩定，是高度智慧的制度設計。陳玉珍指出，所謂「一中各表」，意即兩岸同屬一中，但各自表述「中國」的內涵，中華民國表述為中華民國，中國大陸則表述為中華人民共和國，這正是「求同存異」的精神，也是1992年所形成的九二共識核心。她強調，這種創造性的模糊，在國際與兩岸互動中具有必要性，有助於避免衝突直接對撞，進而維持兩岸和平，而兩岸和平也攸關區域乃至世界和平。陳玉珍表示，國民黨在兩岸政策上所追求的，是避免激化對立，透過產業交流、觀光往來與民間互動，累積善意、提高和平的可能性；相較之下，民進黨政府選擇切斷交流，製造敵意與猜忌，反而增加衝突風險。她認為，無論民間或官方，交流越多、彼此越了解，越有助於和平，反之則只會走向對立，這是社會大眾可以理性思考的方向選擇。至於立委李貞秀的就職爭議，陳玉珍批內政部的作法違反憲政邏輯。她指出，民進黨一方面不承認中華人民共和國，甚至視其為敵對政權，卻又要求中華民國的國會議員，必須簽署來自該政權的法律文件，才能決定是否能就職，形同讓中華人民共和國的檔案凌駕於《中華民國憲法》之上，令人錯愕。陳玉珍強調，中華民國是主權獨立國家，國會議員的資格與就職，應依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理，現行法制早已有明確規範，內政部卻一再曲解法令，將中國的文件奉為依據，內政部究竟是中華民國的內政部，還是在替中華人民共和國行事？她進一步指出，若政府真的重視兩岸和平，就不應只停留在口頭表態，而應以實際行動釋放善意。她批評，民進黨政府在中配議題上諸多刁難，無論是戶籍、國籍或資格審查，早已超出合理範圍，這些中配依法取得中華民國身分證，本就是國家的一分子，理應被包容對待。陳玉珍最後表示，當前對中配的高壓作法，與過去清算特定族群的作為如出一轍，口口聲聲標榜正義，卻在過程中傷害許多人。她呼籲，若總統真心期盼兩岸和平與社會和諧，應停止對新住民與陸配的政治追殺，回歸憲法與法治，讓社會有時間沉澱反思，才能真正為人民帶來安身立命的未來。