▲王心凌（右）、吳克群（左）情侶項鍊被抓包，不過她狂發好人卡不認愛：「一直是朋友！」（圖／吳克群台灣後援會臉書）

深夜同車返家成關鍵畫面 19年緋聞早有伏筆

經紀公司回應耐人尋味 舞台互動屢成話題焦點

42歲「甜心教主」王心凌與45歲男星吳克群再度被點名關係升溫，近期2人被目擊多次一同往返台北與中國，不僅行程高度重疊，甚至2人還一同深夜搭車回女方松山豪宅，互動也顯得相當自然親近，相關消息曝光後立刻引發討論，不少粉絲直呼「不像只是普通朋友」，讓這段流傳多年的緋聞再度浮上檯面，也被外界視為可能正在熱戀中的明確訊號。對此，經紀公司的曖昧回應不否認，也讓外界對於2人戀情更加期待。最引發關注的是，上月28日深夜，媒體直擊兩人結束聚餐後的行程動向。根據《鏡週刊》報導，當時吳克群在友人陪同下率先搭上多元計程車，未料不久後王心凌隨即現身並坐上同一輛車，兩人就這樣一同離開，更耐人尋味的是，該輛計程車最後一路開往王心凌位於台北松山區的住處，畫面曝光後，也讓外界對兩人關係產生更多聯想。事實上，王心凌與吳克群之間的情感傳聞並非近期才出現，早在近19年前2人就曾被點名互動曖昧，儘管之後各自發展事業，卻始終未完全斷了聯繫。多年來，他們多次在節目、演唱會與公開場合中同台，關係始終維持友好，也讓外界不斷揣測兩人是否曾錯過彼此，如今再度被拍到私下同行，自然引發「舊情復燃」的聯想。針對戀情傳聞延燒，王心凌所屬天晴音樂被問及相關消息時，僅低調回應：「」既未正面否認，也未多做說明，態度相當保留。對照近日曝光的同行畫面，這樣的回應也被外界解讀為留下想像空間。事實上，去年aespa Winter與BTS田柾國被爆出戀情時，SM娛樂當時也以「沒有立場」來含糊帶過，相同情形放在王心凌與吳克群身上，也讓外界有更多解讀空間。回顧兩人的合作史，2017年王心凌於杭州舉辦演唱會時邀請吳克群擔任嘉賓，對方在舞台上以單膝跪地的姿態對唱情歌，宛如求婚橋段，當場引發全場尖叫；去年跨年夜，2人又再度合體演出，默契十足的互動讓不少觀眾直呼「氛圍不單純」，如今私下互動畫面曝光，也讓過去的舞台橋段再度被翻出討論。