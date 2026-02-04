我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳男疑似因感情問題，怒而持20公分長足療刀隨機鎖定路人行兇。（圖／翻攝畫面）

台南市南區金華派出所前，昨（3）日晚間8時許驚傳隨機砍人事件，一名男子持刀朝路人狂揮，現場濺血尖叫不斷，其中一名男子腹部遭刺重傷，拖著滿身鮮血爬進派出所求救，畫面怵目驚心，震撼整個社區。警方調查，兇嫌為29歲陳姓男子，平時在附近足體養生館擔任足療師。案發當天陳男原定工作至晚間11時，卻在傍晚5時接完最後一名客人後，擅自提早離開工作場所，並將工作用、約20公分長的足療刀隨身攜出。晚間8時12分，陳男行經金華路二段斑馬線時，突然情緒失控，朝迎面而來的路人揮刀攻擊。第一名受害者為32歲葉姓女子。她事後回憶，當時正準備外出買晚餐，與陳男迎面擦身而過，只覺得對方走路姿態怪異，突遭攻擊時甚至誤以為「只是被打了一下」。直到過完馬路後，背部疼痛加劇，伸手一摸才驚覺滿手溫熱，這才發現自己已遭刺傷、衣服染血。隨後，陳男持刀再度鎖定42歲李姓男子，疑似情緒完全失控，對方一路追砍不放。李男驚慌逃命途中跌坐在金華派出所門口，腹部遭刺造成大量出血，即使警方已衝出制止，陳男仍揮舞刀械不肯停手，場面一度失控。所幸員警迅速壓制兇嫌，將其當場制伏，兩名傷者經送醫急救後，目前均無生命危險。警方初步了解，陳男近期與同為按摩業的女友分手，疑因感情挫折導致情緒不穩。足療館店長透露，陳男過去性情溫和，但近來上班時常出現恍神、發呆等異狀，未料最終釀成街頭暴力事件。這起發生在警局大門口的囂張攻擊行徑，引發社會高度關注。台南市長黃偉哲昨晚也趕赴成大醫院探視傷者，並公開相關監視器畫面，肯定警方第一時間果斷處置，避免傷害進一步擴大。陳嫌目前面對警方訊問始終保持緘默，全案已由警六分局依程序深入偵辦中。