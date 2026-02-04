我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗市南苗市場驚傳砍人案！45歲鍾姓男子疑似因借手機遭拒且無故指控攤商欠債，在警方獲報到場處理時，竟持刀攻擊朱姓員警頭部，現場3名民眾見狀立即上前協助壓制，另一名員警為制止連開2槍，分別擊中嫌犯腹部及一名見義勇為的民眾的手掌，混亂過後救護人員將鍾男台上車時，更有民眾氣憤怒吼「救他幹嘛！他砍警察欸！」，此事件共造成警、民及嫌犯3人受傷送醫，目前均無生命危險，全案正由警方深入調查。根據《三立新聞網》報導，當地攤商透露鍾男平時常以神情恍惚的狀態在市場徘徊，早已成為攤販與採買民眾心中的隱憂，這起事件更讓目擊居民在心疼之餘感到無比憤怒。就在救護人員合力將胸口中彈的鍾男抬上救護車之際，現場積壓的情緒瞬間爆發，一名憤慨不平的民眾直接對著現場怒吼「救他幹嘛！他砍警察欸！」，隨後也有不少人紛紛附和，痛批「這種人放出來也是害人」，感嘆「警察跟路人都被他害慘了」。據了解，當時員警7時45分趕抵後，多次喝令鍾男棄刀無效，且鍾男無視噴灑辣椒水的制止持續進逼，更揮刀砍傷朱姓警員頭部。危急之際，員警連開2槍反制，一發擊中鍾男腹部，另一發則不慎波及上前協助壓制的民眾左手掌。所幸在多名見義勇為民眾與警方的合力下順利制伏嫌犯，受傷的3人經送醫救治後均無生命危險，全案正由警方釐清動機中。