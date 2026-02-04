不少頭期款壓力較大的購屋族，會選擇預售屋，為了維護購屋族權益，行政院消費者保護處（以下簡稱消保處）今（4）日公布「114年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」結果。本次針對全國銷售排名前10名、地方銷售排名、過去查核累積超過2次違規、違規項次較多的建商，共72個建案進行查核，其中知名建商如甲山林、興富發、總誼建設等18建案，有違規事項。總計本次查核共裁處新台幣597萬元，並要求違規業者限期改正。
查核全台72建案 共18建案不合格
本次查核，以2025年1到6月的銷售戶數為基準，就「全國銷售排名前10名」及「地方銷售排名（直轄市：銷售排名前4名；縣市：銷售排名前2名）」之建案進行查核；另分析2020年至2025年消保處、內政部地政司及各直轄市、縣市政府地政局（處）合作辦理的「預售屋買賣定型化契約查核」結果資料，就「過去查核資料累計違規2次以上建商」及114年度第1次預售屋買賣定型化契約查核「違規項次較多之建商」，再次加強查核，共計查核72建案，每個建案查核「通知交屋期限」、「驗收」、「房地所有權移轉登記期限」及「建材設備及其廠牌、規格」等15項目，結果如下：
🟡全國銷售排名（共10建案）
共有3建案契約內容部分不符合規定，違規項次有6項，契約內容整體不合格率為4%。
1、新北市 甲山林建設（股）、達欣工程 濱河帝景
不合格項目：開工及取得使用執照期限、驗收
2、桃園市 大亮建築（股） VILLA WOOD睦
不合格項目：房地面積誤差及其價款找補
3、高雄市 達鉅建設（股）、海悅建設（股） 達麗世界學
不合格項目：契約審閱期、建材設備及其廠牌、規格、不得記載事項
🟡地方銷售排名（共50建案）
共有11建案契約內容部分不符合規定，其中有16項次不符合規定，契約內容整體不合格率為2.1%。
1、新北市 新碩建設（股） 新碩永傳
不合格項目：房地所有權移轉登記期限、通知交屋期限
2、台中市 久樘開發（股） 久樘雋陽
不合格項目：房地所有權移轉登記期限
3、台南市 上隆開發建設（股） 一字得
不合格項目：房地所有權移轉登記期限
4、台南市 城居建設（股） 明日新城安
不合格項目：建材設備及其廠牌、規格
5、高雄市 三嘉開發建築（股） 艾美松
不合格項目：建材設備及其廠牌、規格
6、新竹縣 昱珅建設 禾璟苑
不合格項目：違約之處罰、房地讓與或轉售條件
7、苗栗縣 大豪開發 三顆糖
不合格項目：通知交屋期限
8、彰化縣 櫻花建設（股） 櫻花中山之櫻
不合格項目：房地出售面積及認定標準
9、彰化縣 記銘建設（股） 大村A+
不合格項目：房地出售面積及認定標準、保固期限及範圍
10、雲林縣 半畝田建設（股） 禾楓君悅－高鐵綻8期
不合格項目：契約總價、通知交屋期限、保固期限及範圍、違約之處罰
11、基隆市 原榮實業 橙品211
不合格項目：驗收
🟡過去查核資料累計違規2次以上建商及前次查核違規項次較多建商（共12建案）
共有4建案契約內容部分不符合規定，有11項次不符合規定，契約內容整體不合格率為6.1%。
1、新竹縣 富旺國際開發（股） 耀時代VILLA
不合格項目：契約審閱期
2、彰化縣 總誼建設 新都峰
不合格項目：契約總價、開工及取得使用執照期限、驗收、房地所有權移轉登記期限、通知交屋期限
3、新北市 德弘建設、田原開發（股） 原森TWIN TOWERS
不合格項目：建材設備及其廠牌、規格、開工及取得使用執照期限、驗收、通知交屋期限
4、高雄市 興富發建設（股） 森悦
不合格項目：驗收
違規項目開罰597萬元 購屋族買房前3步保權益
以上契約內容不合規定之建商，消保處已請內政部地政司督導各直轄市、縣市政府地政局（處）依《平均地權條例》第81條之2第5項規定裁處完竣在案，本次查核共計裁處新台幣597萬元。主要違規情況有部分建商增列不當之契約條款，像是契約中記載，賣方辦理對保、貸款撥付等時程，不計入6個月期間，免除賣方應於領得使用執照後6個月內通知交屋之義務。
還有部分建商對於消費者驗收時發現的瑕疵，沒有在「交屋前」完成修繕，要求消費者接收有瑕疵的房屋後，再用「保固」程序進行處理。另有部分建商交屋保留款數額不足「房地總價5%」。甚至有建商在契約中沒有寫明，使用輻射鋼筋、石棉、電弧爐煉鋼爐碴（石）、未經處理之海砂等材料，造成買方生命、身體、健康及財產之損害者，應依法須負責，規避損害賠償責任。
消保處呼籲建商應照「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，擬定各項契約條款，切勿隱瞞重要消費資訊，影響消費者判斷；亦不得任意增列「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」所無且不利於消費者之契約條款。消保處也提醒消費者，簽約前做3步驟，保障自身權益：
一、至「內政部不動產交易實價查詢服務網」（網址：https://lvr.land.moi.gov.tw/）確認建案契約備查狀況。
二、逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。
三、倘遇契約內容不合規定之建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。
資料來源：行政院消費者保護處、內政部不動產交易實價查詢服務網
