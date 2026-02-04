不少頭期款壓力較大的購屋族，會選擇預售屋，為了維護購屋族權益，行政院消費者保護處（以下簡稱消保處）今（4）日公布「114年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」結果。本次針對全國銷售排名前10名、地方銷售排名、過去查核累積超過2次違規、違規項次較多的建商，共72個建案進行查核，其中知名建商如甲山林、興富發、總誼建設等18建案，有違規事項。總計本次查核共裁處新台幣597萬元，並要求違規業者限期改正。

我是廣告 請繼續往下閱讀
查核全台72建案　共18建案不合格

本次查核，以2025年1到6月的銷售戶數為基準，就「全國銷售排名前10名」及「地方銷售排名（直轄市：銷售排名前4名；縣市：銷售排名前2名）」之建案進行查核；另分析2020年至2025年消保處、內政部地政司及各直轄市、縣市政府地政局（處）合作辦理的「預售屋買賣定型化契約查核」結果資料，就「過去查核資料累計違規2次以上建商」及114年度第1次預售屋買賣定型化契約查核「違規項次較多之建商」，再次加強查核，共計查核72建案，每個建案查核「通知交屋期限」、「驗收」、「房地所有權移轉登記期限」及「建材設備及其廠牌、規格」等15項目，結果如下：

🟡全國銷售排名（共10建案）

共有3建案契約內容部分不符合規定，違規項次有6項，契約內容整體不合格率為4%。

1、新北市　甲山林建設（股）、達欣工程　濱河帝景

不合格項目：開工及取得使用執照期限、驗收

▲甲山林的濱河帝景預售屋合約，開工及取得使用執照期限、驗收不合格。（圖／甲山林機構提供）
▲甲山林的濱河帝景預售屋合約，開工及取得使用執照期限、驗收不合格。（圖／甲山林機構提供）
2、桃園市　大亮建築（股）　VILLA WOOD睦

不合格項目：房地面積誤差及其價款找補

3、高雄市　達鉅建設（股）、海悅建設（股）　達麗世界學

不合格項目：契約審閱期、建材設備及其廠牌、規格、不得記載事項

🟡地方銷售排名（共50建案）

共有11建案契約內容部分不符合規定，其中有16項次不符合規定，契約內容整體不合格率為2.1%。

1、新北市　新碩建設（股）　新碩永傳

不合格項目：房地所有權移轉登記期限、通知交屋期限

2、台中市　久樘開發（股）　久樘雋陽 

不合格項目：房地所有權移轉登記期限

▲久樘雋陽預售屋契約中，房地所有權移轉登記期限不符規定。（圖／翻攝自久樘雋陽官網）
▲久樘雋陽預售屋契約中，房地所有權移轉登記期限不符規定。（圖／翻攝自久樘雋陽官網）
3、台南市　上隆開發建設（股）　一字得

不合格項目：房地所有權移轉登記期限

4、台南市　城居建設（股）　明日新城安

不合格項目：建材設備及其廠牌、規格

5、高雄市　三嘉開發建築（股）　艾美松

不合格項目：建材設備及其廠牌、規格

6、新竹縣　昱珅建設　禾璟苑

不合格項目：違約之處罰、房地讓與或轉售條件

7、苗栗縣　大豪開發　三顆糖

不合格項目：通知交屋期限

8、彰化縣　櫻花建設（股）　櫻花中山之櫻

不合格項目：房地出售面積及認定標準

▲櫻花中山之櫻預售合約有房地出售面積及認定標準違規情況。（圖／翻攝自櫻花中山之櫻臉書粉專）
▲櫻花中山之櫻預售合約有房地出售面積及認定標準違規情況。（圖／翻攝自櫻花中山之櫻臉書粉專）
9、彰化縣　記銘建設（股）　大村A+

不合格項目：房地出售面積及認定標準、保固期限及範圍

10、雲林縣　半畝田建設（股）　禾楓君悅－高鐵綻8期

不合格項目：契約總價、通知交屋期限、保固期限及範圍、違約之處罰

11、基隆市　原榮實業　橙品211

不合格項目：驗收

🟡過去查核資料累計違規2次以上建商及前次查核違規項次較多建商（共12建案）

共有4建案契約內容部分不符合規定，有11項次不符合規定，契約內容整體不合格率為6.1%。

1、新竹縣　富旺國際開發（股）　耀時代VILLA

不合格項目：契約審閱期

2、彰化縣　總誼建設　新都峰

不合格項目：契約總價、開工及取得使用執照期限、驗收、房地所有權移轉登記期限、通知交屋期限

3、新北市　德弘建設、田原開發（股）　原森TWIN TOWERS

不合格項目：建材設備及其廠牌、規格、開工及取得使用執照期限、驗收、通知交屋期限

4、高雄市　興富發建設（股）　森悦

不合格項目：驗收

▲興富發森悅預售屋合約驗收項目不合規定。（圖／翻攝自興富發官網）
▲興富發森悅預售屋合約驗收項目不合規定。（圖／翻攝自興富發官網）
違規項目開罰597萬元　購屋族買房前3步保權益

以上契約內容不合規定之建商，消保處已請內政部地政司督導各直轄市、縣市政府地政局（處）依《平均地權條例》第81條之2第5項規定裁處完竣在案，本次查核共計裁處新台幣597萬元。主要違規情況有部分建商增列不當之契約條款，像是契約中記載，賣方辦理對保、貸款撥付等時程，不計入6個月期間，免除賣方應於領得使用執照後6個月內通知交屋之義務。

還有部分建商對於消費者驗收時發現的瑕疵，沒有在「交屋前」完成修繕，要求消費者接收有瑕疵的房屋後，再用「保固」程序進行處理。另有部分建商交屋保留款數額不足「房地總價5%」。甚至有建商在契約中沒有寫明，使用輻射鋼筋、石棉、電弧爐煉鋼爐碴（石）、未經處理之海砂等材料，造成買方生命、身體、健康及財產之損害者，應依法須負責，規避損害賠償責任。

消保處呼籲建商應照「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，擬定各項契約條款，切勿隱瞞重要消費資訊，影響消費者判斷；亦不得任意增列「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」所無且不利於消費者之契約條款。消保處也提醒消費者，簽約前做3步驟，保障自身權益：

一、至「內政部不動產交易實價查詢服務網」（網址：https://lvr.land.moi.gov.tw/）確認建案契約備查狀況。

二、逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。

三、倘遇契約內容不合規定之建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

資料來源：行政院消費者保護處內政部不動產交易實價查詢服務網

相關新聞

新北房市活過來了？預售成交月增75%　曾敬德揭原因：總價、品牌

投資客不買了！新北大吃剛需買盤　信義代銷揭：熱銷預售3大優勢

買預售暴瘦5公斤！30歲夫妻怕付不起房貸：連漱口水都列進預算表

預售屋雪崩75%沒人買？錯啦！內行人悄悄掃貨「這5區」：關鍵曝光