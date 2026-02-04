我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電公司興達發電廠舉辦寒冬送暖關懷弱勢活動。(資料照／黃守作攝)

▲台電公司興達發電廠副廠長盧秀良(左)致送高雄海味海鮮禮盒給岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心，由該中心主任吳瑞華(右)代表接受。(圖／台電興達發電廠提供)

▲鳳山區慈暉園為感謝台電公司興達發電廠致送高雄海味海鮮禮盒，乃由慈暉園院長許靖勤(右)致送感謝狀，由興達發電廠副廠長盧秀良(左)代表接受。(圖／台電興達發電廠提供)

台灣電力公司興達發電廠於3日下午，舉辦115年度寒冬送暖關懷弱勢及宣導電力設施計畫活動，由副廠長盧秀良率公關人員及同心園地團隊，到高雄市路竹、岡山及鳳山等地社福團體進行關懷慰問，並致贈海鮮禮盒，期透過實際行動實踐敦親睦鄰的在地承諾。台灣電力公司興達發電廠廠長洪貴忠表示，興達發電廠不僅是發電的中心，更秉持興達發電廠「在地共榮、敦親睦鄰」的精神，持續關懷弱勢，乃舉辦寒冬送暖關懷弱勢及宣導電力設施計畫活動，由副廠長盧秀良率公關人員及同心園地團隊，到高雄市路竹、岡山及鳳山等地社福團體進行關懷弱勢活動，以善盡企業社會責任。洪貴忠表示，關懷弱勢活動，分別到路竹區高雄市政府路竹社會福利服務中心、岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心、鳳山區慈暉園等處，並分送由彌陀區漁會、永安區漁會及興達港區漁會所生產的高雄海味海鮮禮盒，以提出各社福團體，為受助的弱勢家庭加菜。台灣電力公司興達發電廠副廠長盧秀良率公關人員及同心園地團隊，到鳳山區高雄市紅十字會育幼中心慈暉園進行關懷弱勢活動，受到慈暉園院長許靖勤率園生熱烈歡迎，並安排一場震撼人心的太鼓表演，而這群園生為了此次演出努力練習多時，整齊劃一的鼓聲與專注的神情，展現出精彩且充滿生命力的節奏，興達發電廠人員在觀賞後深受感動，不僅看見了園生們突破限制的毅力，更感受到滿滿的正能量。洪貴忠指出，興達發電廠在地深耕，始終將敦親睦鄰視為重要使命，此次關懷弱勢活動，並選購高雄在地優質海鮮禮盒，一方面支持地方漁業發展，一方面讓弱勢團體感受年節溫暖，並透過與慈暉園園生們的互動及太鼓聲的鼓舞，更讓這場關懷弱勢公益活動，增添了深刻的生命教育意義。