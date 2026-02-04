我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宣虎（左）與高允貞（右）主演的愛情劇《愛情怎麼翻譯》，因兩人高顏值與精湛演技獲得大量好評。（圖／IG@netflixkr）

法人設立時間線曝光 收入結算一度走公司帳

▲金宣虎才剛憑藉《愛情怎麼翻譯？》收獲一批聲量，未料又遭爆料逃漏稅。（圖／Netflix）

緊急補救兩手續 退還項目+補繳稅款同步處理

▲39歲的金宣虎演藝生涯並不是很順利，35歲才靠《海岸村恰恰恰》爆紅，卻遭前女友毀滅性爆料，好不容易澄清後風向成功反轉，如今又被爆出疑似逃漏稅。（圖／翻攝自金宣虎IG＠seonho__kim）

近期爆火韓劇《愛情怎麼翻譯？》男星金宣虎在劇中與高允貞甜蜜戀愛，現實中卻被捲入「疑似逃稅」風波，起因是外界質疑他透過設立一人法人公司進行收入結算，手法與同屬Fantagio的車銀優相關傳聞相似，引發輿論連日延燒。經紀公司先前曾否認與逃稅有關，後續又因更多細節被翻出而遭質疑說法站不住腳。面對爭議擴大，金宣虎方面今（4）日改以較低姿態回應，發聲致歉並強調並非明知故犯，而是對法人制度與運作理解不足，並表示：「公司已停運且補繳稅款。」Fantagio在聲明中交代金宣虎於2024年1月成立法人公司，原意是因應演藝活動與劇場製作等業務需求；自法人成立後到2025年2月他與Fantagio簽訂專屬合約之前，相關工作收入確實透過該法人進行結算。公司則重申，設立法人並非以逃稅為目的，但承認整體安排在觀感上容易引發疑慮。針對外界最在意的「是否持續以法人操作收入」部分，Fantagio表示金宣虎已在察覺法人運作可能造成逃稅聯想後已立即停止該法人公司實質活動，且最近一年內並未再透過法人進行演藝工作的實際運作。同時公司強調，自2025年2月簽下專屬合約以來，所有結算金均改為直接支付給演員本人，Fantagio與金宣虎的合作內容與該法人無關，試圖將爭議切割在合約簽訂之前的期間，避免風波擴散到現行合作體系。為了降低外界質疑，Fantagio也揭露金宣虎已採取兩項補救作法：其一是主動退還與法人相關的支出與資產，包括過去的法人卡使用明細、支付給家庭成員的薪資，以及法人名義使用的車輛等；其二是稅務面除已繳納法人稅外，另再補繳個人所得稅，並啟動法人廢業（解散）程序，稱行政流程已接近尾聲。公司以「導正對法人運作的無知」作為說明主軸，強調行動是為了把爭議點一項項清掉，避免再被追問。聲明最後，金宣虎對於在未充分理解法人運作情況下仍維持法人一段時間，表達「深感懊悔」並向大眾致歉>Fantagio也一併為造成的混亂與擔憂致歉，承諾未來會更謹慎管理旗下藝人的整體活動與行政流程，由於此案涉及稅務觀感與名人一人公司敏感議題，後續外界仍可能關注是否有更進一步的官方認定或稅務結果；但就目前公開訊息來看，金宣虎方選擇以「認錯+補救+終止法人」的方式快速滅火，試圖把傷害控制在最小範圍。