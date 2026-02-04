高雄捷運橋頭糖廠站的橘貓站長「蜜柑」，不時會出現在捷運站服務台值勤，萌萌的模樣擁有超高人氣，IG粉專目前有21.4萬人追蹤。而2月1日是蜜柑站長於2026年第一次上工的日子，只見牠先探出頭視察現場粉絲多不多，才連續換上虎爺、北港朝天宮的衣服展現精彩走秀，努力執勤的可愛身影吸引6.4萬人按讚，網友們全被萌翻狂喊：「真的太可愛」、「蜜柑只要站在那裡，大家就已經被療癒了」。
蜜柑站長2026第一天上工！邊執勤邊換裝秀 6.4萬粉絲暴動
「高雄捷運蜜柑站長」官方Threads於1日發文，表示蜜柑站長2026年第一天上工啦！上班第一件事就是先探頭看看探班的粉絲多不多，再決定要不要精彩走秀，由於現場熱情粉絲眾多，蜜柑也相當認真地執勤，花絮影片立即引起熱烈迴響。
只見蜜柑上工後，先是趴在窗口向外探頭，向現場群眾眨眼嗅聞，似乎在視察捷運站內的情況。接著蜜柑換上虎爺的衣服、帽子，慵懶地對著鏡頭瞇起眼睛，萌樣吸引窗外粉絲狂拍。最後蜜柑再換上另一套北港朝天宮的小帽、圍兜兜，並在服務台內的辦公桌上走來走去，相當努力值勤。
影片曝光後，立即吸引6.4萬人按讚，網友們心臟被暴擊，紛紛留言「蜜柑一直眨眼睛釋出愛心也太可愛」、「站長的架勢就是不一樣」、「真的太可愛了，尾巴還翹高高」、「能夠有如此同事，邊工作邊覺得幸福」、「蜜柑可愛，上班賺罐罐」、「蜜柑只要站在那裡，大家就已經被療癒了」。
