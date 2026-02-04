我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓節目播出大S和具俊曄的完整愛情故事，以及大S離世前的併發時間軸。（圖／翻攝自YouTube）

大S（徐熙媛）去年2月2日病逝日本，南韓節目《名人生老病死的秘密》昨（3）日播出，詳細講述了大S在和家人旅遊的過程中發生的事情，從身體出現不適，到後來高燒選擇泡溫泉舒緩，家人也緊急訂了回台機票，結果卻在往機場的途中心臟驟停，搶救了14個小時仍撒手人寰。節目中公開大S去年在日本旅遊時，直到過世的完整行程，去年1月29日大S與家人抵達日本後，沒多久就出現發高燒的症狀，她想藉由泡溫泉舒緩不適感，沒想到卻讓患有心臟疾病的她病情加重，血壓急速上升。在將她送往急診後併發肺炎以及其他併發症，當地醫療團隊建議趕快送往大醫院治療，但大S希望能夠回家，因此家人也訂了回台的機票，未料2日下午，在前往機場的路上，大S在車內心臟驟停，馬上出動救護車送到附近的醫院，進行了14小時的搶救，最後仍未能將她救回。日前大S過世滿週年，丈夫具俊曄親手揭開為她設計的雕像，具俊曄好友姜元來坐著輪椅和洪祿基一同來台弔唁，姜元來昨日深夜發文，表示具俊曄當天一見到洪祿基，兩個人就抱在一起哭。姜元來後來還發現，具俊曄在休息室的衛生紙上，用韓文寫滿大S的名字，一遍遍深情寫下「徐熙媛」、「熙媛啊」的字樣，姜元來看在眼裡也相當不捨，默默把這張衛生紙留了下來。