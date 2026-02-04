我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士在字母哥交易談判中明顯處於劣勢，為把握柯瑞最後巔峰期，球團已被迫啟動備案。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士為了給當家球星柯瑞（Stephen Curry）尋找奪冠幫手，正如火如荼地在交易市場上探路。原本勇士將目標鎖定在密爾瓦基公鹿的超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）身上，但隨著談判陷入僵局，勇士管理層似乎已將雷達轉向印第安那溜馬的前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）。勇士追求安戴托昆波的計畫正逐漸觸礁。據悉，公鹿對於勇士所能提供的「後柯瑞時代」選秀權包裹興趣缺缺，畢竟要將球隊未來押注在遙遠的首輪籤上風險過高。更糟糕的是，明尼蘇達灰狼等競爭對手手握更具吸引力的即戰力與選秀資產，這讓勇士在字母哥爭奪戰中處於下風。為了把握柯瑞最後的巔峰期，勇士被迫啟動備案。根據《ClutchPoints》資深記者席格（Brett Siegel）的消息指出，勇士已將目光轉向他們過去曾感興趣的目標西亞卡姆身上，「請密切關注印第安那發生的事情，在與勇士相關的討論圈中，西亞卡姆的名字不斷被提及。這是我建議大家持續關注的發展，」不過，這筆交易的難度恐怕不亞於登天。溜馬在上季（2024-25）才剛殺進總冠軍賽，證明了現有陣容的競爭力。雖然本季因當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺陣，球隊將今年視為調整體質的「過渡年」，但哈利伯頓下季預計將強勢回歸。一般預料，溜馬管理層更傾向保留西亞卡姆與哈利伯頓的核心組合，並尋求補強先發中鋒，以利下季捲土重來。除非溜馬決定徹底推倒重來，否則要在交易截止日前挖走西亞卡姆，其震撼程度恐怕將媲美唐西奇（Luka Doncic）被交易至湖人。