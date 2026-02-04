我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀昨日宣誓就職，但其中配身分面臨中國國籍難以放棄問題，更遭綠營抨擊恐對國安造成威脅。民進黨團書記長陳培瑜今（4）日表示，李貞秀已離婚，不具有中配身份，更質疑是學傅崐萁假離婚，跟台灣已經沒有聯繫。對此，李貞秀今日反駁表示，她在台灣住了30年，生了5個小孩是台灣人，並坦言每一段婚姻都有難處，不希望被拿出來討論。民眾黨立院黨團今日上午舉行「人民優先 民生優先」優先法案記者會，媒體關切李貞秀的中配身分，針對綠營質疑離婚後，已不具有中配身分，李貞秀回應表示，她來台灣30年，在這邊生兒育女、落地生根，其實女人也不是男人的附庸，怎麼會跟台灣沒有連結，她的5個小孩是台灣人，有共同的孩子是永遠的家人，每一段婚姻都有難處，不希望被拿出來討論，從政是她的選擇，她也不希望拖累及家人，他們是成年人有保有隱私的自由。媒體詢問李貞秀強調她不是拿中華人民共和國護照來台，當初是怎麼來台？李貞秀表示，當初兩岸之間不需要護照，台灣人去大陸是用台胞證，大陸人來台是用出入台通行證，中配未取得定居資格之前，往來台灣都是經香港用入台證，取得定居資格後，去台灣變成one way，再去到大陸就變成台胞證，她的同學現在都稱她為「台胞」。