▲易易紫透露GD拉自己坐大腿上。（圖／翻攝自微博）

▲GD被爆料和中國女星親密互動。（圖／GD IG@xxxibgdrgn）

中國38歲女星易易紫（Niki，又名易易梓）近日直播時的發言掀起爭議，她透露曾在私人聚會中與天團BIGBANG隊長 GD（G-Dragon、權志龍）有過親密互動，甚至直言「他主動拉我坐在他大腿上」，再加上她過去曾曝光過和T.O.P親密合照，因此言論曝光後，引來粉絲與網友強烈反彈。易易紫在直播中聲稱，該次聚會中GD主動將她拉到腿上坐，讓她因此判斷對方「應該挺喜歡我的」，她還提到，之後在東京演唱會又再和GD偶遇，對方還主動向她打招呼，並在直播中大演內心戲，語帶曖昧表示，當時在GD與T.O.P之間「很難選」，甚至直言「如果當初一個不小心，可能就發展了。」言論曝光後迅速引爆質疑聲浪，許多粉絲與網友第一時間點出多項疑點，包括她對事件具體時間、地點交代模糊；再加上GD不論公開或私下行程，身邊有4至6名保鑣貼身維安，一般人根本不可能近距離接觸，狠酸她「連保鑣那一關都過不了」，再加上易易紫的說辭拿不出任何合照、影片或對話截圖佐證，被粉絲怒酸「全憑一張嘴。」事實上，易易紫過去也曾多次捲入「蹭熱度」爭議，她曾暗示與BIGBANG成員T.O.P有過一段情，甚至以「前夫哥」稱呼對方，並流出兩人貼頭合照，引發討論；此外，她也曾爆料男星楊洋私下行為，結果遭楊洋工作室在短短11分鐘內火速以「假！」字闢謠，公信力早已備受質疑。