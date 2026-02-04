我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣聽到「自己做事自己擔啦」後笑問盧秀燕「要我講嗎」？（圖／記者顏幸如攝，2026.02.04）

下屆台中市長選舉，藍營姐弟之爭越演越烈，江啟臣和楊瓊瓔昨晚先後在臉書發文，再度引爆話題。江啟臣今天在選區谷關與市長盧秀燕合體，媒體追問有關初選一事，他原想推讓盧秀燕先受訪，豈料盧秀燕以姐姐的口吻望向他說「你自己做事自己擔啦」！江啟臣期待中央發揮智慧，趕快結束這種不確定。盧秀燕也難得在上班日發表看法，希望「越快越好、事不宜遲」。立法院副院長昨晚在臉書等社群發布影片，表示了解藍營支持者對市長黨內初選遲不定案的憂心，姐弟之爭另一主角立委楊瓊瓔馬上引用江啟臣內容發文，強調地方最需要的不是內耗，而是方向與確定，未來願意與江啟臣一起努力。地方藍營支持者看了後，感慨兩人輪流打高空，「理想說一堆，進度都沒有」。市長盧秀燕今（4）日與明天執行和平專案，到台中市最偏遠的和平區視察，上午江啟臣趕到谷關消防隊與盧秀燕會合，並與盧秀燕一起參加地方座談會。兩人受訪時，媒體問及江啟臣昨晚的發文，江啟臣原本認為這是盧秀的主場，不便僭越，一度問媒體「是問市長還是問我」？盧秀燕笑著拉他手臂，用姐姐的口吻說「問你啊！你自己做事自己擔啦！」江啟臣說，自己昨天晚上已經講得很清楚了，期待中央能夠發揮智慧，趕快結束這種不確定，讓大家不要憂心，台中才能夠團結啟程，一起在新的一年為台中市民繼續努力打拚。平常上班日不回應政治問題的盧秀燕，此時也難得開口，丟出「越快越好、事不宜遲」8個字。