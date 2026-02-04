我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市議員選戰，民進黨北市黨部今（4）日起開始初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜上午前往市黨部登記參選。高嘉瑜上午受訪時表示，希望以新人的身分在內湖南港站起來，從頭開始、重新做人，而她也會努力讓民進黨在內湖南港選票極大化、團結泛綠選票，會全力支持配票。高嘉瑜在2018年拿3萬4千多高票當選，此次回鍋，讓多位綠營參選人有壓力，同選區的議員王孝維受訪時也呼籲，「希望高委員能手下留情，盡量幫我們助選，讓我們也可以一起上」。對於綠委王世堅稱高嘉瑜選議員大材小用，高表示，王世堅曾幫她拉小提琴、對她非常熟悉，兩人很多節日都一起過，王知道她的個性非常開朗、樂觀、正能量，相信王了解，她回到內湖南港參選議員，就是希望從頭開始、重新做人。高嘉瑜提到，畢竟不是現任，比較沒有資源，民進黨內經過許多風風雨雨跟波折，希望以新人的身分在內湖南港站起來，她第一次參選議員時，民進黨在內湖南港拿下四席，雖然困難但創下好成績，後來泛綠分裂變成三席，港湖目前9席，國民黨四席、民眾黨一席，民進黨還是有4席空間。高嘉瑜強調，只要團結、票票民進黨，港湖一定能夠全壘打，會努力讓民進黨在內湖南港選票極大化、團結泛綠選票，再次拚到第四席，為民進黨爭取最大席次。對於是否參與配票，高嘉瑜強調，過去她參選議員都配合市黨部政策，市黨部認為有需要配票，她都全力支持，還出錢參與、會全力配合。至於是否會再戰立委？高嘉瑜說，港湖對民進黨非常重要，且是關鍵選區，只要能為民進黨出一份力，不管在什麼位置都全力以赴，而參選市議員能讓她回到初衷；她強調，她願意為地方拚服務、拚建設，重頭開始重新做人，為港湖做更多的事情。