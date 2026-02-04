我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（4）日開盤受美股拖累迅速跳水，一度跌至盤面下，失守32000點關卡，但走勢「先蹲後跳」，盤中資金買盤積極湧入，指數翻紅並由電子零組件與半導體設備族群領軍反攻，午盤報32250.07點，上漲54點；台積電則續跌，下跌10元，報1790元。上櫃指數也同步黑翻紅，午盤最高來到300.23點；權值股多數仍下挫，台積電跌10元，報1790元；鴻海下跌0.5元，報216元；台達電下跌5元，報1210元；廣達下跌3元，報273.5元；聯發科下跌10元，報1785元；富邦金上漲0.4元，報92.2元。觀察盤面焦點，市場預期半導體景氣復甦，且AI伺服器帶動高階ABF載板需求，瘋狂湧入買盤。PCB族群景碩午盤飆漲停，臻鼎-KY午盤也攻上漲停板，欣興漲逾3%、南電漲逾2%。玻纖布族群燿華也亮燈鎖漲停，金像電則一度攻上796元，創下歷史新天價，午盤報790元，漲逾4%；富喬則漲逾2%。光通訊族群也逆勢反攻，光環開盤急拉漲停鎖死，全新也大漲逾5%。市場分析，接近農曆新年封關，台股盤面輪動極快且震盪加劇。聯發科將於今日下午舉辦法說會，其釋出的第一季展望將決定明日科技股的續攻力道。