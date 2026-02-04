我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火總裁「油頭」萊利（Pat Riley）向來以獵捕超級巨星聞名，這次在密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的爭奪戰中，熱火自然沒有缺席。只是明尼蘇達灰狼在談判中展現強大優勢，熱火管理層似乎已開始規劃備案。根據美媒爆料，若無法引進字母哥，熱火將把目標轉向曼菲斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），希望藉由「熱火文化」拯救這一位問題球星。熱火早已準備好一份「無法拒絕的報價」試圖打動公鹿，但在灰狼清出薪資空間並手握大量優質籌碼的情況下，熱火面臨極大的競爭壓力。市場普遍認為，灰狼目前在安戴托昆波的交易談判中處於領先地位，這迫使熱火必須尋找其他替代方案，以免在交易截止日空手而歸。據《ClutchPoints》資深記者席格（Brett Siegel）指出：「對熱火來說，我會密切關注的名字是莫蘭特。」隨著灰熊稍早將禁區大將傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易至猶他爵士，灰熊顯然已按下重建按鈕。這讓莫蘭特被放上交易貨架的可能性大增，也成為熱火眼中的頭號備案。現年26歲的莫蘭特曾在2022年展現統治級身手，但隨後因場外持槍風波與傷病困擾，導致身價與形象暴跌，甚至被認為已非建隊基石。對於熱火而言或許是個「逢低買進」的絕佳機會。外界分析，萊利嚴謹治軍的風格與著名的「熱火文化」，或許正是挽救莫蘭特職業生涯的最後解方。若能在邁阿密找回專注度，莫蘭特仍具備全明星甚至年度最佳陣容等級的實力，這也是熱火願意冒險一試的原因。