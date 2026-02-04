我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗市南苗市場今天上午7點多驚傳砍人案！45歲鍾姓男子疑似因借手機遭拒後亮刀，在警方獲報到場處理時，竟持刀攻擊朱姓員警頭部，造成朱員額頭有7公分傷口、頭頂有10公分撕裂傷，現場3名民眾見狀立即上前協助壓制，另一名員警為制止嫌犯連開2槍，分別擊中嫌犯胸部及一名見義勇為的羅姓男子手掌，事件共造成3人受傷緊急送醫搶救，據悉，鍾男左上臂、左胸、左腹有傷勢，稍早傷重不治，至於民眾羅男並無大礙，而朱員經手術治療後仍在加護病房觀察中。據了解，今天一大早七點多，當時45歲鍾姓男子疑似找攤商借手機遭拒，隨後亮出隨身攜帶的折疊刀，引起市場內民眾恐慌，警方獲報到場處理後，多次喝令鍾男棄刀無效，警方隨即噴辣椒水試圖制伏他，這時，鍾姓男子竟突揮刀砍傷朱姓警員頭部，危急之際，一旁李姓員警連開2槍制止，一發擊中鍾男腹部，另一發流彈則不慎波及上前幫忙的羅姓民眾左手掌，3人隨即被送往醫院治療，然而嫌犯因左上臂、左胸、左腹受傷，經搶救後傷重不治，至於羅姓民眾並無大礙。關於朱姓員警的傷勢，院方指出，朱員左額頭有長達7公分的傷口，頭頂處更有一道10公分的撕裂傷，出血量約落在500至1000CC之間，已緊急進行頭部縫合手術，另外，透過電腦斷層掃描檢查還發現，其顱骨仍有局部骨裂的現象，為確保安全，目前已轉入加護病房進行後續觀察，所幸生命跡象穩定。