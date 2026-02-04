台南市昨（3）日晚間發生隨機傷人攻擊事件，南區金華派出所附近一名男子持刀隨機攻擊斑馬線上的路人，造成3人受傷送醫；而今（4）日上午苗栗市南苗市場又驚傳隨機攻擊事件，一名41歲鍾姓男子於上午7點40分在市場內持刀叫囂、揚言殺人，同樣造成3人受傷。連續發生的隨機攻擊事件，讓不少民眾憂心，若不幸遇上類似狀況，究竟該如何應對？台灣基進秘書長、心臟血管外科醫師吳欣岱曾拍片分享自保關鍵，表示最重要的第一件事就是逃跑，只要能拉開距離，就能大幅提高存活機率，《NOWNEWS今日新聞》也整理了QA懶人包，提供給讀者一次看完。
📍本文摘要
◼︎怎麼留意周圍環境出現隨機攻擊？
◼︎遇到隨機攻擊歹徒怎麼辦？
◼︎在捷運站、人擠人的地方遇到隨機攻擊怎麼辦？
◼︎遇到隨機攻擊逃跑後怎麼做？
◼︎正面遇到隨機攻擊歹徒怎麼自保？
◼︎已經被隨機攻擊怎麼辦？
Q：怎麼留意周圍環境出現隨機攻擊？
A：
◼︎避免低頭滑手機：進出站、上下車或行經通道時，低頭會讓人失去約3到5秒的關鍵反應時間。
◼︎不要戴抗噪耳機：保留聽覺，才能即時察覺尖叫聲、物品破裂聲或廣播警示。
◼︎提高環境覺知：行走時注意左右動線，避免背對人群或陷入視線死角。
Q：遇到隨機攻擊歹徒怎麼辦？
A：第一個也是最關鍵的原則是「空間就是生命」。若與持刀歹徒距離超過7公尺，存活率會大幅上升，因此一旦察覺異狀，立刻轉身逃離、拉開距離。
Q：在捷運站、人擠人的地方遇到隨機攻擊怎麼辦？
A：若身處捷運站或人潮密集空間，無法迅速拉開7公尺距離，應立即尋找掩蔽物，例如站內立柱、牆面，或利用隨身物品遮擋身體，降低被攻擊風險。
Q：遇到隨機攻擊逃跑後怎麼做？
A：成功逃離並拉開距離後，務必立刻通報站方或現場管理人員，同時大聲提醒周圍民眾內部有危險狀況，避免更多人靠近事發地點。
Q：正面遇到隨機攻擊歹徒怎麼自保？
A：遇到危險原則上能逃就逃，如果真的逃不了，必須要跟歹徒正面迎擊的時候，記得低頭並縮下巴，用前臂護住頭部與胸口，優先保護心臟、內臟等重要器官。
Q：已經被隨機攻擊怎麼辦？
A：吳欣岱提醒，若不幸遭刀刺傷，刀具仍插在身上時，千萬不要自行拔除，這對止血極為重要。可利用衣物、皮帶進行壓迫止血，並等待救護人員到場處理。
