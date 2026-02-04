女星大S（徐熙媛）於2025年2月在日本東京因流感併發症不幸猝逝，消息震驚演藝圈，日前適逢大S逝世一週年，韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》特別製作特輯，首度公開她生命最後的足跡。節目揭露，大S在身體不適的情況下前去泡溫泉，卻對患有心臟宿疾的大S來說成為致命關鍵。YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」直言，體溫在38度的情況下不建議泡溫泉，恐會加速病毒流竄。
根據《名人生老病死的秘密》披露的時間軸，大S於2025年1月29日與家人抵達日本後，隨即出現高燒與全身痠痛症狀。當時她誤以為只是受涼，認為讓身體暖和起來就能好轉，便選擇在飯店泡溫泉。然而，這對患有「二尖瓣脫垂」先天性心臟病及曾有子癲前症病史的大S來說，卻成為致命關鍵。
哭喊「想回家」 返台途中與世長辭
大S被送往急診後，肺炎迅速惡化，肺部僵硬導致肺血管壓力上升，進而誘發心臟衰竭。儘管日方醫師建議轉入大型醫院治療，但大S強烈表達「想回家」的願望。家屬順應其意願，緊急辦理出院並訂妥2月2日返台機票，不料，就在前往機場的車程中，大S心臟突然停止跳動。雖經緊急送醫並搶救長達14小時，最終仍回天乏術
醫師蒼藍鴿：發燒不要泡溫泉
許多民眾誤以為生病泡溫泉可以透過泡湯加速循環將病毒排出體外，但根據 YouTube 頻道「蒼藍鴿的醫學天地」的影片內容，針對「感冒是否可以泡溫泉」的疑問，醫師蒼藍鴿指出「發燒絕對不要泡溫泉」，雖然目前缺乏針對感冒泡溫泉的大規模臨床研究，但依據醫學原理，關鍵判斷標準在於「有無發燒」。
若僅是一般感冒且沒有發燒，短時間，約10至15分鐘泡溫泉或使用蒸氣室，有助於通鼻塞、緩解呼吸道症狀並促進血液循環，對身體無大礙。然而，一旦發燒，體溫超過38度，則強烈建議完全不要泡溫泉或使用高溫烤箱，因為發燒時心率加快、身體處於發炎狀態，高溫會加劇心肺負擔、血管擴張及脫水風險，甚至可能加速病毒在血液中的流竄，反而讓病情惡化。
蒼藍鴿破除感冒逼汗迷思
針對傳統「逼汗」的觀念，醫師強調不建議在發燒時利用高溫來「以毒攻毒」，這只會增加身體負擔。建議飲用溫度適中，像是低於65度的薑茶來緩解畏寒，而感冒發燒時，正確的處置應是多補充水分以避免脫水，適時服用退燒藥或抗病毒藥物如克流感，並在家多休息，等待病程自然緩解，而非透過外在熱源來干預。
資料來源：蒼藍鴿的醫學天地
我是廣告 請繼續往下閱讀
哭喊「想回家」 返台途中與世長辭
大S被送往急診後，肺炎迅速惡化，肺部僵硬導致肺血管壓力上升，進而誘發心臟衰竭。儘管日方醫師建議轉入大型醫院治療，但大S強烈表達「想回家」的願望。家屬順應其意願，緊急辦理出院並訂妥2月2日返台機票，不料，就在前往機場的車程中，大S心臟突然停止跳動。雖經緊急送醫並搶救長達14小時，最終仍回天乏術
醫師蒼藍鴿：發燒不要泡溫泉
許多民眾誤以為生病泡溫泉可以透過泡湯加速循環將病毒排出體外，但根據 YouTube 頻道「蒼藍鴿的醫學天地」的影片內容，針對「感冒是否可以泡溫泉」的疑問，醫師蒼藍鴿指出「發燒絕對不要泡溫泉」，雖然目前缺乏針對感冒泡溫泉的大規模臨床研究，但依據醫學原理，關鍵判斷標準在於「有無發燒」。
若僅是一般感冒且沒有發燒，短時間，約10至15分鐘泡溫泉或使用蒸氣室，有助於通鼻塞、緩解呼吸道症狀並促進血液循環，對身體無大礙。然而，一旦發燒，體溫超過38度，則強烈建議完全不要泡溫泉或使用高溫烤箱，因為發燒時心率加快、身體處於發炎狀態，高溫會加劇心肺負擔、血管擴張及脫水風險，甚至可能加速病毒在血液中的流竄，反而讓病情惡化。
蒼藍鴿破除感冒逼汗迷思
針對傳統「逼汗」的觀念，醫師強調不建議在發燒時利用高溫來「以毒攻毒」，這只會增加身體負擔。建議飲用溫度適中，像是低於65度的薑茶來緩解畏寒，而感冒發燒時，正確的處置應是多補充水分以避免脫水，適時服用退燒藥或抗病毒藥物如克流感，並在家多休息，等待病程自然緩解，而非透過外在熱源來干預。
資料來源：蒼藍鴿的醫學天地