▲大S曾在2016年時，因為生產一度失去呼吸心跳，所幸最終搶救成功。（圖／翻攝自大S臉書）

多重病史早有警訊 癲癇與心臟問題反覆發作

▲大S在彌留之際，仍一心想著要回家。（圖／翻攝自大S微博）

醫師解析致命關鍵 心臟宿疾成隱形風險

▲韓國KBS電視台首度公開大S病逝時間軸。（圖／翻攝自《名人生老病死的秘密》）

女星大S（徐熙媛） 逝世滿一週年，南韓節目《名人生老病死的秘密》近日播出專題內容，首度以醫學與時間軸角度，完整梳理她離世前的身體狀況與病程變化。節目指出，大S在日本旅遊期間感染流感後出現高燒，病情在短時間內急遽惡化，她一心希望能返台治療，卻在前往機場途中突發心臟驟停，最終歷經長達14小時搶救仍宣告不治。事實上大S除了流感併發肺炎外，她生前也飽受心臟病與癲癇之苦，甚至在2016年生兒子時一度在手術台上失去心跳與呼吸。事實上大S生前健康狀況並非首次亮紅燈，她長年患有心臟二尖瓣脫垂，亦有癲癇病史，過去曾3度因癲癇或身體不適昏迷送醫：第一次為年輕時因壓力過大引發，第二次則是在2016年生下兒子時，第三次發作則發生於2018年，因感冒導致癲癇發作緊急送院。丈夫具俊曄也曾公開提及大S體質虛弱，無法長時間行走，日常生活需特別留意身體負荷。2016年大S生下兒子時，曾在手術過程中一度失去心跳與呼吸，險些命喪手術台，她事後回憶當時意識模糊、眼睛幾乎睜不開，直到看到女兒才彷彿被從鬼門關拉回人間，那次生死交關的經歷也讓她對生命有了截然不同的體悟，她曾坦言走過死亡邊緣後，對生死變得豁達，不再恐懼離別，也更珍惜當下，如今事隔多年回顧這段往事，更讓外界感嘆她一生與病痛長期對抗，最終仍令人惋惜地畫下句點。對於大S的死因，《名人生老病死的秘密》邀請南韓知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）進行專業分析指出，大S生前患有心臟二尖瓣脫垂症，屬於長期潛在風險疾病，在感染流感並服用退燒藥的情況下又進行溫泉泡湯，可能導致肺部血管壓力急速上升，醫師說明熱水浴在高燒狀態下，容易引發急性心衰竭與肺水腫，使原本就負擔沉重的免疫與心肺系統瞬間失衡，成為致命關鍵。節目內容進一步指出，大S在旅遊期間病況惡化後，家屬原已緊急安排返台行程，希望能回到熟悉的醫療體系治療，卻在前往機場途中突然失去意識，救護單位緊急送醫後，醫療團隊持續進行心肺復甦與加護治療，仍無法挽回生命，醫師分析流感併發肺炎若合併心臟疾病，本就屬於高死亡風險族群，病程可能在短時間內急速惡化，讓醫療介入難度大幅提高。