▲行政院、經濟部及嘉義縣今（4）日宣布，Tech World館將會在今年於嘉義縣舉辦的台灣燈會落腳，限定在3 月1日展至15日。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲Tech World館內部包含以「生命、自然及科技」為主題的三大劇場，呈現出台灣在生態、自然景觀及科技實力的優勢。（圖／記者鍾泓良）

日本大阪世博大放異彩、吸引116萬人參觀的台灣「Tech World館」回來台灣了！行政院、經濟部及嘉義縣今（4）日宣布，Tech World館將會在今年於嘉義縣舉辦的台灣燈會落腳，限定在3 月1日 展至15日，不僅復刻展館外觀，連內部也會重現世博登場的「三大劇場」，讓錯過參加大阪世博的民眾有機會在台灣再現感動。Tech World館當時在大阪世博展出，外觀以台灣山脈為意象，運用可回收金屬環保板切折出層層山稜線，隨著不同光影映照出多變樣態。內部包含以「生命、自然及科技」為主題的三大劇場，呈現出台灣在生態、自然景觀及科技實力的優勢。而Tech World館在世博140天展期吸引116萬、來自80國4000位嘉賓，更是社群媒體X上前5大關注場館，Tech World館內的「生命劇場」更拿下「世界博覽會奧林匹克評選」（World Expolympics）的最佳展覽或展示獎。然而在眾多參觀人數，僅有不到2成來自台灣，所以仍有許多民眾尚未有機會去日本參觀，因此從世博尾聲，經濟部貿易署便對國內30多個場地進行勘查，最終決定在嘉義台灣燈會重現。行政院長卓榮泰致詞表示，Tech World館讓世界看見我們，也絕對值得呈現給台灣，而「山在台灣，台灣就是山」，因此在政委馬永成多方協調下，選擇回到玉山所座落的嘉義縣台灣燈會，讓國人看到傳統燈會與科技燈會的結合，並透過投影與復刻技術，完整呈現其風貌，等於是一場全新的展出，用最好的姿態與國人見面。經濟部長龔明鑫也說，自己去年10月趁著空檔去日本大阪世博，到了現場發現，光是排隊進館就要2到3小時，那時感覺「我們花了那麼多時間與精神建造，有那麼多人喜歡看，心裡非常舒服」，而看到館內劇場後，更肯定展覽不能言傳，必須親自體會，因此希望這次期間可以讓台灣民眾有機會參與。嘉義縣長翁章梁也感謝政府將Tech World館搬到嘉義燈會，「這絕對會成為今年燈會最大的亮點！」他提到，台灣燈會主題是「光耀台灣，點亮嘉義」，過去嘉義默默扮演「台灣糧倉」，這幾年在中央支持下，嘉義終於看見了「台灣的光」，並說今年除了Tech World館，也包含無人機展演、瑪利歐親子專區、日本青森睡魔祭等，歡迎大家參觀。貿易署及中華民國對外貿易發展協會受訪表示，Tech World館3 月1日率先開幕，展至15 日，透過日本建館剩餘款，再加上行政院支援經費，花費8000 萬至 9000 萬元在台灣期間重現。而因為原建築物在大阪世博結束後依規定需在當地拆除回收，無法整棟運回，但會以LED 牆面復刻大阪館風貌，內部的三大劇場則是原汁原味復刻。而為了因應民眾，將會採取「預約制」與「現場排隊」雙軌制；預約系統將於明（5）日正式上線。