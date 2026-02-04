台北君悅大方送紅包，祭出「新春紅包888」，台北君悅酒店表示，自2月6日至28日凡加入台北君悅官方LINE好友即可免費領取888元餐飲折抵金，輸入「台北君悅發發發」線上再領528元紅包，等於一次拿1416元，但是紅包需於2月23日至3月31日至凱菲屋消費抵用。飯店內寶艾西餐廳宣告農曆年前推特色新饌，而ZIGA ZAGA 義大利餐廳則鎖定周末餐期，於每週五晚餐至週日午餐推「有夠義思·半自助式饗宴」，任選一道經典主餐，即享20道豐盛義式自助吧吃到飽，每位2,080元起。
台北君悅自2月6日祭出「新春紅包888」活動，凡加入台北君悅官方LINE好友即可免費領取888元餐飲折抵金，輸入「台北君悅發發發」線上再領528元紅包，需於2月23日至3月31日至凱菲屋消費抵用。
🟡台北君悅酒店新春紅包怎麼領?
日期：2月6日-2月28日
方法：
第一關：加入台北君悅官方LINE即領新春紅包300元與588元；
第二關：通關密語輸入「台北君悅發發發」，再領新春紅包528元。
下載連結：台北君悅酒店加LINE好友連結
🟡台北君悅酒店新春紅包如何使用？
使用日期：2月23日-3月31日
使用地點：凱菲屋限定抵用
使用餐期：週一至週五全餐期（早餐除外）、週六日下午茶。
🟡台北君悅酒店新春紅包使用規則：
▪️紅包888怎麼用：
單筆原價滿3000元折抵300元
單筆原價滿5000元折抵588元
單筆原價滿8000元折抵888元
（ 不得與其他任何優惠併用）
▪️紅包528怎麼用：
單筆原價滿5000元折抵528元，
美饌卡、信用卡等優惠皆可合併使用(惟餐券不適用)
▪️備註：紅包888元與紅包528元不得同時併用
台北君悅酒店ZIGA ZAGA推出半自助式饗宴 每人2080元起
台北君悅酒店表示，ZIGA ZAGA「有夠義思」現正推出半自助式饗宴，由擅長道地義饌、廚藝精湛的台北君悅執行副總廚洪飛立設計菜色，經典主餐四選一囊括「烙烤美國菲力牛排佐紅酒醬」（2880元）、「爐烤櫻桃鴨胸佐莓果醬」（2480元）、「松露奶油炙煎比目魚」（2280元）及素食選擇「奶油蘑菇爐烤蔬菜派」（2080元），暢享20道義式自助吧，包含義式開胃集、番茄乳酪盤、油封章魚義式烘蛋、現烤現做辣味雞絞肉披薩、義式臘腸、瑪格麗特等爐烤義式披薩、現炒辣味香腸義麵、松露蘑菇燉飯與獵人式燉雞等。亦有精選調酒、啤酒無限暢飲及現做提拉米蘇、開心果冰淇淋等甜點。
▪️ ZIGA ZAGA 義大利餐廳「有夠義思」半自助式饗宴供應時間：
週五：晚上18:00~21:00
週六：中午11:30~14:00、晚上18:00~21:30
週日：中午11:30~14:00
台北慕軒飯店即日起開賣情人節餐 雙人套餐價格3880元+10%
另外，為迎接西洋情人節的到來，台北慕軒飯店，臻品之選二樓GUSTOSO 義大利餐廳即日起至2月15日不分平、假日午、晚餐時段，限時推出「情人節雙人套餐」，雙人套餐價格3880元+10%。以義式經典料理為基礎，搭配上美國極佳級肋眼牛排與澎湖明蝦的海陸雙拼、現流西西里紙包漁獲等經典義式美饌，隨餐再加贈氣泡酒乙瓶，另可享萬豪旅享家會員折扣與點數累積，邀請情侶或摯友共享義式風味。訂位專線02-7726-9090。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北君悅自2月6日祭出「新春紅包888」活動，凡加入台北君悅官方LINE好友即可免費領取888元餐飲折抵金，輸入「台北君悅發發發」線上再領528元紅包，需於2月23日至3月31日至凱菲屋消費抵用。
🟡台北君悅酒店新春紅包怎麼領?
日期：2月6日-2月28日
方法：
第一關：加入台北君悅官方LINE即領新春紅包300元與588元；
第二關：通關密語輸入「台北君悅發發發」，再領新春紅包528元。
下載連結：台北君悅酒店加LINE好友連結
🟡台北君悅酒店新春紅包如何使用？
使用日期：2月23日-3月31日
使用地點：凱菲屋限定抵用
使用餐期：週一至週五全餐期（早餐除外）、週六日下午茶。
🟡台北君悅酒店新春紅包使用規則：
▪️紅包888怎麼用：
單筆原價滿3000元折抵300元
單筆原價滿5000元折抵588元
單筆原價滿8000元折抵888元
（ 不得與其他任何優惠併用）
▪️紅包528怎麼用：
單筆原價滿5000元折抵528元，
美饌卡、信用卡等優惠皆可合併使用(惟餐券不適用)
▪️備註：紅包888元與紅包528元不得同時併用
台北君悅酒店ZIGA ZAGA推出半自助式饗宴 每人2080元起
台北君悅酒店表示，ZIGA ZAGA「有夠義思」現正推出半自助式饗宴，由擅長道地義饌、廚藝精湛的台北君悅執行副總廚洪飛立設計菜色，經典主餐四選一囊括「烙烤美國菲力牛排佐紅酒醬」（2880元）、「爐烤櫻桃鴨胸佐莓果醬」（2480元）、「松露奶油炙煎比目魚」（2280元）及素食選擇「奶油蘑菇爐烤蔬菜派」（2080元），暢享20道義式自助吧，包含義式開胃集、番茄乳酪盤、油封章魚義式烘蛋、現烤現做辣味雞絞肉披薩、義式臘腸、瑪格麗特等爐烤義式披薩、現炒辣味香腸義麵、松露蘑菇燉飯與獵人式燉雞等。亦有精選調酒、啤酒無限暢飲及現做提拉米蘇、開心果冰淇淋等甜點。
▪️ ZIGA ZAGA 義大利餐廳「有夠義思」半自助式饗宴供應時間：
週五：晚上18:00~21:00
週六：中午11:30~14:00、晚上18:00~21:30
週日：中午11:30~14:00
台北慕軒飯店即日起開賣情人節餐 雙人套餐價格3880元+10%
另外，為迎接西洋情人節的到來，台北慕軒飯店，臻品之選二樓GUSTOSO 義大利餐廳即日起至2月15日不分平、假日午、晚餐時段，限時推出「情人節雙人套餐」，雙人套餐價格3880元+10%。以義式經典料理為基礎，搭配上美國極佳級肋眼牛排與澎湖明蝦的海陸雙拼、現流西西里紙包漁獲等經典義式美饌，隨餐再加贈氣泡酒乙瓶，另可享萬豪旅享家會員折扣與點數累積，邀請情侶或摯友共享義式風味。訂位專線02-7726-9090。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！