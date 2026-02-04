我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市議員選戰，民進黨北市黨部今（4）日起開始初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，上午前往市黨部登記參選，針對綠營台北市長人選，高嘉瑜受訪時大讚，綠委王世堅擁有人氣、聲量，能捲動民進黨選情，讓人期待。民進黨北市議員初選登記首日，王世堅上午率領「堅系」三位小雞登記參與初選，巧合的是，高嘉瑜也前往登記，不過兩人並未碰面。王在受訪時知高要來登記選議員，直呼大材小用「應該要登記選市長」，並稱高要選市長才會幫她。高嘉瑜一度想和王世堅打招呼，不過，兩人未碰到面，高嘉瑜笑稱，她來的時候才知道堅哥在樓上。她說，王世堅一直以來都是民進黨的公共財，她也非常推薦王，代表民進黨參選台北市長，很可惜剛剛沒有打招呼，但兩人私下都有互動；她提到，堅哥在台北市是人氣王，也是扶龍王，相信王這次在每個選區，都能成為吉祥物。高嘉瑜提到，這次台北市長選戰，大家都希望最強候選人、最強母雞能出來，不僅是代表民進黨，更帶動全台灣2026選戰，「相信唯有王世堅才有這樣的人氣、聲量，能捲動民進黨選情，我們非常期待」。高嘉瑜也提到，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君也是非常強的候選人，卓如同少林足球的「大師兄」，若卓回來了，大家就各自歸位、各展神通，而她過去與鄭麗君曾一起參與逆風行腳行動，當時相處印象深刻，鄭是非常堅毅的女性，有理想性、道德性，後來兩人也在台灣智庫共事，鄭在能力、政策也都很強，當然是很強的候選人，可惜台北市民認識不深，但相信鄭參選，會讓大家知道有這麼棒的女性。