我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀昨日宣誓就職，但其中配身分面臨中國國籍難以放棄問題，不只遭綠營抨擊恐對國安造成威脅，甚至有官員放話內政部若認定就職無效，李貞秀在向各部會調閱資料、立院答詢時，行政機關無法配合。對此，李貞秀今（4）日表示，她查過若官員拒絕立委質詢時，好像沒罰則，「這是不是要修法、推動一下？」她知道似乎可以去監察院檢舉、彈劾瀆職。民眾黨立院黨團今日上午舉行「人民優先 民生優先」優先法案記者會，主席黃國昌上午陪同民眾黨團黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、立委陳昭姿、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、李貞秀及黨團主任陳智菡出席。媒體詢問，有不具名官員指出，若內政部認定就職無效，日後李貞秀質詢、索資都可能遭拒，是否與黨團討論過如何應對亂象？李貞秀回應表示，其實還沒討論到部分，但她想基本原則就是依法合憲，照中華民國憲法來。不過，李貞秀也說，她其實今天早上在車上有google了一下，如果到時候政府官員拒絕立委的質詢時，好像沒有罰則可言，「這是不是要修法、推動一下？」但是其實她知道的是，似乎可以去監察院檢舉、彈劾官員瀆職。