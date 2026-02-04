我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨六都直轄市議員初選登記起跑，高雄湧言會選在登記首日在民進黨高雄市黨部前舉行「高雄尚湧 強棒出擊」2026 高雄市議員初選登記聯合記者會。湧言會召集人王定宇及立委黃捷除到場力挺外，也希望現任12名民進黨市議員及5位參選人，在年底選戰中「擊出全壘打」，全部當選。今天記者會由湧言會召集人王定宇立委、立委黃捷及高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻親自領軍，率領 12 位現任議員黃秋媖、林志誠、李雅慧、江瑞鴻、黃飛鳳、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、張漢忠、鄭光峰、李雨庭、高忠德與 5 位參選人張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興等組成「17 人團結戰隊」，正式對外宣示將以全軍出擊的姿態，聯手力拚「初選全數過關、議會席次過半」，確保高雄建設不中斷。王定宇強調，在市長陳其邁的領導下，高雄是一個良性競爭的都市，無論是交通建設的進步，或是一場又一場演唱會所帶來的經濟效應，都讓外界看見高雄的改變。今日 17 位參選人整齊劃一穿上「高雄尚湧」棒球衣，象徵的就是「一個團隊、一個目標」。他王定宇期待，未來在市長的領導下，湧言會所支持的十二位現任議員與五位新人參選人，能夠順利贏得初選、贏得大選，更重要的是，為高雄贏得未來。立委黃捷也表示，市長陳其邁每項「全台第一」的政績都仰賴這12位夥伴在議會堅定的支持，未來5位新人若能與現任議員一同進入議會，十七位夥伴將有機會讓議會過半，持續推動高雄的發展與改革，讓城市前進的速度不僅止於此。她也呼籲各界給這十七位參選人機會，讓「強棒」能夠即刻上場、揮出全壘打。湧言會在記者會中也呼應現下最夯的WBC世界棒球經典賽，全員穿上棒球裝，以現任議員拉抬新人造勢方式，打出團體戰，在民進黨提名34席的基礎上，提出17位參選人，象徵為民進黨議會拚過半的強烈意義，據聞後續還有「湧言男力」、「湧言女力」及「邁系子弟兵」等不同主題的登記造勢活動接續推出。