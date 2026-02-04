我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，昨（3）日已繳交最終30人名單給大會官方。中華隊總教練曾豪駒今（4）日表示，選手尚未知道結果，一切等6日大會公告，他坦言在選名單時非常掙扎。至於落選的球員仍會參與集訓，直到2月27日後才會歸建母隊。曾豪駒表示，尚未告知選手是否入選最終30人名單，一切由大聯盟在6日上午統一公布。曾總說，即便名單公佈後，所有選手仍會一起集訓至2月27日「台日交流賽」後，「這是團隊出發點，等到2月27日完結束，（落選）選手才會回母隊。曾總坦言，這是集訓過程中一定會出現的狀況，若有30人名單中的選手出狀況，其他人可隨時補上，「聯盟當初跟各球團協調，球團都支持，會在前往宮崎前整合到最好團隊。比起野手的人數，外界更是好奇最終投手是選擇15人還是16人，曾總並未正面回應，僅表示，「就是15、16人。」曾總坦言，選名單時非常掙扎，「看選投手準備狀態，怎麼樣去搭配，每位出場順序，跟教練團討論，該如何選擇。」曾總直言，每位投手的能力都很好，「這個時段要交出名單，其實是滿困難的，投手還沒進入比賽，沒辦法掌握最好的狀態。」曾總直言，在這時間點要選出最終投手人選有點太快，「但這沒辦法，這是大聯盟規定，所以我們必須要就最近狀況，之前比賽狀況、面對危機狀況，去做綜合考量取捨。」曾豪駒表示，依照過去的經驗，正賽的時間投手負擔不會太重，「希望可以讓多位投手分擔局數，全力去面對每位打者。」但曾總強調，名單外的選手不是落選，「選手會繼續準備，有什麼狀況可以隨時補上。」