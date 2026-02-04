我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴信惠在劇中被打巴掌是來真的。

35歲韓國女星朴信惠很小就出道，近來她登上綜藝節目《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》，談到13歲時拍攝《天國的階梯》被打了30多下巴掌，即便有委屈也只會在廁所偷哭，媽媽以為巴掌戲會借位，後來是從經紀人口中得知是真的打，讓她心疼喊，「心太痛了。」朴信惠在節目中吐露自己走過了「野蠻時代」，小時候拍戲很常被罵，個性好強的她只會躲在廁所偷哭，把眼淚擦乾了才會出現，不想讓人看到懦弱的一面，就連在《天國的階梯》中被打了30個耳光也都沒跟媽媽說。朴信惠的媽媽坦言，當時看到劇本以為會借位，因為女兒不說，也不知道她在外面這麼辛苦，後來經紀人才告訴他有這樣的事，「我感到非常心痛，小時候常挨罵，因為是第一次，他也不敢在大家面前哭，會去廁所哭完再出來，導演對信惠太狠了。」李瑞鎮聽了馬上幫腔，「以後不要跟那個導演合作了！」朴信惠的媽媽也很厲害，立刻說都是有以前的磨練，才有現在的信惠。演員金光奎緩頰笑稱，現在朴信惠拍的戲都是她在打別人，尤其在《來自地獄的法官》中還殺了很多人，把朴信惠都逗樂了。