儘管去（2025）年國內外政經局勢變化快速，金融市場競爭持續升溫，第一金控旗下獲利金雞母第一銀行仍繳出亮眼成績單，稅前淨利達315.18億元，再創歷史新高，3日舉行新春視訊摸彩活動，經營團隊將摸彩總獎金加碼至500萬元，也創下歷年新高，合計超過1700個紅包獎項，讓全行超過8100名員工嗨翻，其中最大獎現金88888元由中科分行行員抽中，讓他直呼驚喜之餘倍感幸運。儘管去年國內外政經局勢變化快速，金融市場競爭持續升溫，在經營團隊穩健領導與全體員工齊心努力之下，一銀仍繳出亮眼成績單，各項核心業務也展現成長動能，其中中小企業放款連續16年穩居全國市占第一名，並正式突破兆元規模；高資產資產規模（AUM）及客戶數穩居公股銀行第一的領先地位，今年更榮獲國際環境資訊揭露組織CDP「3A」認證，躋身全球23強，為台灣唯一取得最高認證企業。一銀3日也舉辦新春視訊摸彩活動，董事長邱月琴及總經理周朝崇親自率領經營團隊參加。由於一銀稅前淨利達315.18億元，年增率逼近8%，經營團隊特別將摸彩總獎額加碼至500萬元歷年新高，共發出超過1700個紅包，中獎機率突破2成，最大獎現金88888元由中科分行行員奪得。除了大獎外，更體貼全行8100名同仁，每人致贈127元新年紅包，共同分享邁向127週年的榮耀與喜悅。展望未來，一銀強調，將持續以員工為核心，完善獎酬激勵與照護機制，深化ESG（環境、社會、公司治理），營造具韌性與向心力的職場環境，與同仁共享努力打拼後的豐碩成果。