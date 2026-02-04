我是廣告 請繼續往下閱讀

科技巨頭爭相注資 OpenAI

合作關係中的波折與修復

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日接受媒體採訪時表示，輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和首次公開募股（IPO）。有知情人士透露，輝達計劃投資200億美元，這將是輝達對OpenAI有史以來規模最大的單筆投資。根據彭博社引述知情人士說法，輝達即將達成一項協議，計劃在OpenAI最新一輪募資中投資200億美元。知情人士表示，輝達的這筆投資即將完成。不過該協議尚未最終定案，相關條款仍可能出現變動。對此，OpenAI 拒絕對此發表評論，輝達同樣未予置評。彭博社先前報導，OpenAI 正尋求在新一輪募資中籌集高達1000億美元的資金，其中相當大一部分將來自大型科技公司。亞馬遜（Amazon）已進行洽談，投資額可能高達500億美元。軟銀集團（SoftBank）也曾洽談投資最多300億美元。英國《金融時報》先前曾披露，輝達可能投入最高200億美元。輝達與OpenAI一直是AI熱潮中的關鍵角色，但近來雙方的關係在外界報導出現緊張跡象後，受到更多關注。《華爾街日報》上週五報導稱，輝達去年9月宣布、計畫總計對OpenAI投資高達1000億美元，但因公司內部部分人士對該交易表示疑慮而陷入停滯。不過，兩家公司執行長隨後皆公開表示，仍致力於持續合作。輝達執行長黃仁勳上週六在台北接受採訪時表示：「我們絕對會參與下一輪融資，因為這是一項非常優質的投資。」他補充道，這潛在將是輝達「有史以來規模最大的投資」。