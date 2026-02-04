我是廣告 請繼續往下閱讀

知名網紅景點，被視為陽明山隱藏版景觀餐廳的「潼精緻鐵板料理至善店」、「聽雨軒壽司鐵板店」，過去以隱身山林、景觀取勝，吸引不少饕客造訪。近日遭揭發長期違法占用國有地。儘管實際經營的洪姓兄弟辯稱多年來均依規定繳納土地使用補償金，士林地方法院仍認定，相關款項並非合法使用權源，餐廳所在土地依法屬國有保育用地，卻遭設置鐵門、牌樓、涼亭、棚架、儲藏空間及大片水泥庭園，並陸續擴建作為鐵板燒、壽司餐廳對外營業，占用面積達838坪，已明顯超出管理容許範圍，判決須全面拆除地上物並返還土地。案件進入法院後，洪姓兄弟主張，園管處早年曾派員到場測量，並依測量結果逐年收取土地使用補償金，兩人也均按期繳納，合理認為已獲默許使用，園方不應事後再要求拆除建物、返還土地。兄弟另辯稱，部分水泥鋪面未設圍籬或門禁，並非專供其使用，且部分建物結構傾斜、屋頂坍塌，早已不具實際居住或營業功能。法院未採信洪姓兄弟「繳納補償金即屬合法使用」的主張，認定其未能提出任何合法占用國有地的權源，相關補償金僅屬占用期間的暫時處理措施，並不構成授權或默許。法官並指出，涉案土地長期用於營利性餐飲經營，已違反國有地管理與保育目的，洪姓兄弟應負返還責任。士林地院最終判決，須拆除所有住宅、餐廳、棚架、涼亭、儲藏室、牌樓、鐵門等地上物，並刨除水泥鋪面，將2770.64平方公尺國有地返還陽明山國家公園管理處；另須補繳不當得利7萬7033元及按日計算費用，園管處則須返還1萬元補償金，全案仍可上訴。