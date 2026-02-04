我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院在去年提出1.25兆國防特別預算，但是在藍白杯葛下無法在立院付委，而是將民眾黨版本付委。美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）接連在社群媒體發文批台灣在野黨擋預算，弱化國防。民眾黨立院黨團副總召王安祥表示，民眾黨支持強化國防，但反對黑箱空白授權、反對規避監督也反對情緒勒索。民眾黨立院黨團今日上午舉行「人民優先 民生優先」優先法案記者會，主席黃國昌上午陪同民眾黨團黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、立委陳昭姿、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、李貞秀及黨團主任陳智菡出席。媒體詢問美國參議員接連發聲批藍白擋特別預算，隸屬外交國防委員會的副總召王安祥回應表示，民眾黨的版本絕對支持軍購可以提升國防戰力、提升聯合作戰能力，民眾黨反對黑箱的空白授權、反對規避監督、反對情緒勒索，比較確定的軍購民眾黨絕對支持。黃國昌補充說，很多媒體說，民眾黨砍軍購、砍國防預算，條例還沒有授權去編預算，連預算都沒有編，什麼時候有國防預算被砍。